Маскується під змію: біля Чорнобиля помітили безногу ящірку, яку легко сплутати з гадюкою (фото)

У Чорнобильському заповіднику розповіли про веретільницю — безногу ящірку, яку через зовнішню схожість часто плутають зі зміями. Цей плазун неотруйний, спокійний і більшу частину життя проводить у ґрунті або під лісовою підстилкою.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Telegram.

Попри змієподібний вигляд, веретільниця не має стосунку до змій. Вона полює на дощових черв’яків, слимаків та інших безхребетних.

У заповіднику пояснили, що відрізнити веретільницю від змії можна за кількома ознаками. У неї є рухомі повіки, якими вона кліпає, а також здатність відкидати хвіст у разі небезпеки. Крім того, на відміну від гадюки, її шия майже не звужується між головою і тілом.

Веретільниця Фото: Чорнобильський заповідник

У Чорнобильському заповіднику веретільниця трапляється нечасто. Через прихований спосіб життя цей плазун залишається малопомітним навіть для досвідчених дослідників.

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Нагадаємо, раніше фахівці розповіли про жовточеревого полоза — найбільшу змію України, яка може виростати до двох метрів завдовжки. Попри агресивну поведінку в разі небезпеки, цей вид не є отруйним і занесений до Червоної книги України.

Раніше в Харкові мешканці багатоповерхівки знайшли у пральній машині гондураську королівську змію. Фахівці встановили, що це неотруйний тераріумний вид, який, ймовірно, втік із квартири, де його утримували.

Також раніше на курорті Хургада в Єгипті під час шоу з рептиліями загинув 57-річний турист із Німеччини. За інформацією ЗМІ, заклинач змій дозволив рептилії, ймовірно кобрі, заповзти чоловікові в штанину, після чого вона його вкусила. Потерпілого госпіталізували після зупинки серця, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.