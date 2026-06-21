Легендарная золотая пектораль: 55 лет назад был найден клад, который чудом остался в Киеве

Согласно легенде, археолог Борис Мозолевский привез уникальную скифскую пектораль, спрятав ее под курткой. В Москве очень хотели забрать эту находку, обнаруженную в Днепропетровской области, но артефакт удалось оставить в Украине.

Скифская пектораль была найдена в 14:30 21 июня 1971 года во время раскопок на кургане "Толстая Могила" в Днепропетровской области. По преданию, руководитель экспедиции Борис Мозолевский перед тем, как выехать на раскопки, оставил записку следующего содержания: "Обязуюсь найти что-то большое и блестящее". И несмотря на то, что большинство курганов, которые он исследовал, были разграблены ещё в древности, ему повезло. Фокус собрал все, что известно.

Золотая скифская пектораль была найдена 55 лет назад

Скифская пектораль из золота 958-й пробы датируется IV веком до н. э., её вес — 1150 г, а диаметр — 30,6 см. Ее украшают около 100 искусно выполненных фигурок. Пектораль была изготовлена греческими мастерами по заказу скифской знати в качестве дипломатического подарка в ювелирных мастерских Афин или Пантикапея.

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Она хранится в сокровищнице Национального музея истории Украины в Киеве и входит в состав Исторического фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины. Ее считают бесценной, но теоретически в разное время пектораль оценивали от 2 до 200 млн долларов.

Золотая скифская пектораль — как её нашли

Борис Мозолевский, обнаруживший пектораль, — выдающийся украинский историк, археолог и поэт. С именем Бориса Мозолевского связаны археологические исследования многих памятников. Он начал исследовать курган "Толстая могила" в связи со строительством новых карьеров и предприятий в Днепропетровской области, когда древние курганы оказались под угрозой уничтожения.

Борис Мозолевский даже примерил пектораль Фото: Соцсети

За свою жизнь Борис Мозолевский исследовал около 150 курганов разных эпох, в том числе 100 скифских. Многие из них были разграблены ещё в древние времена, но все равно удавалось найти что-то интересное.

Осенью 1970 года началась подготовка к раскопкам Толстой Могилы — одного из величайших скифских курганов Днепропетровской области. В древности он был разграблен, исследован археологами и, по их мнению, достаточно хорошо изучен. Но Мозолевский в своей книге "Скифская степь" упоминал, что уговорил бурильщиков пробурить еще одну скважину: "И вдруг на глубине 7 метров в ней произошёл глиняный выброс!.. Стоило бы мне в тот день засомневаться хоть на мгновение, и Толстая Могила до сих пор скрывала бы свои сокровища".

В ходе раскопок было обнаружено захоронение молодой скифской царицы и все ее золотые украшения, в том числе золотая гривна с семью фигурками львов, преследующих лошадь. В маленьком саркофаге рядом с царицей был положен ее ребёнок, умерший позже. Это открытие стало одним из первых научных триумфов Мозолевского. Далее раскопки пошли по "грабительскому" ходу, который тянулся к погребальной камере самого царя. Интересно, что археолог повсюду видел следы грабителей: разбитые кувшины и остатки погребальных предметов. И так он добрался до главной погребальной камеры правителя, до которой древние воры не добрались, и там Мозолевский обнаружил пектораль: "Я увидел, как сверкнуло золото, и каким-то необъяснимым ощущением понял, что это именно оно: предмет был большой и явно лежал на своем первоначальном месте, не тронутый грабителями. На мгновение я оцепенел".

Согласно легенде, надев ее на шею и замаскировав под телогрейкой, Мозолевский доставил находку в Киев. На самом деле, в Киев пектораль везли под охраной вооруженных милиционеров, на поезде "Запорожье — Киев", в первом купе четвертого вагона.

Пектораль везли милиционеры в купе Фото: Википедия

Мозолевского приняли первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест, директор Института археологии Федор Шевченко и президент АН УССР Борис Патон. Несмотря на давление Москвы, сокровище осталось в Киеве, и именно благодаря этой находке был создан Музей исторических драгоценностей, который в те времена называли просто: "Золотая кладовая".

Пектораль — для чего она была создана

В древнем мире пектораль была довольно распространенным атрибутом и выполняла различные функции: от защитных ("пектус" — с латинского переводится как "грудь", поэтому ее носили воины) до ритуальных (была символом власти). Учитывая материальную и художественную ценность скифской пекторали, она выполняла именно последнюю функцию.

Золотая пектораль и археолог, который ее обнаружил Фото: соцсети

"Бесспорно, скифская пектораль носит сакральный характер, возможно, даже имела определенное значение при совершении ритуалов — по этому поводу существуют разные интерпретации, — объясняет Любовь Клочко, ведущий научный сотрудник отдела истории ювелирного искусства в Украине Музея исторических драгоценностей Украины. — Трудно однозначно сказать, кому принадлежала пектораль. Но известно, что у скифов, как и у всех древних народов, на царя возлагались также и жреческие функции. Об этом писал и Борис Мозолевский, подтверждение этому есть также в трудах Геродота".

Детали золотой скифской пекторали Фото: Википедия

Существует три основные версии объяснения структуры пекторали:

Золотая пектораль изображает устройство нашей Вселенной в том виде, в каком её видели древние скифы.

Пектораль представляла собой карту скифских владений, которую мог понять только тот, для кого она была создана.

Пектораль — это древний скифский календарь. Известно, что скифы были язычниками, именно поэтому каждый день, месяц, год и т. д. имели своих божеств в виде домашних животных, расположенных на пекторали по кругу.

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