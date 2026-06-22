На популярном украинском курорте будут проверять военные документы: что нужно знать туристам

Для отдыха на Шацких озерах туристам не требуется специальный пропуск, однако мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Кроме того, все отдыхающие должны предъявлять паспорт или ID-карту.

Об этом сообщил "24 Канал" со ссылкой на правила пребывания в приграничной зоне Шацкой общины на Волыни.

Шацк расположен в приграничной зоне, но не входит в приграничную полосу. Специальное разрешение требуется только для пребывания на участке шириной 5 километров вдоль государственной границы. Населённые пункты и места массового отдыха не входят в эту полосу, поэтому туристы могут без пропусков отдыхать на озёрах, в частности на Свитязе, снимать жильё или гулять по набережной.

В то же время для прогулок по лесным массивам за пределами населенных пунктов необходимо заранее получить разрешение Государственной пограничной службы. Для этого нужно подать письменное заявление, форма которого доступна на официальном сайте ГПСУ.

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Данное требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 1147 от 27 июля 1998 года с изменениями, внесёнными в декабре 2023 года. Для пребывания в приграничной полосе необходимо иметь специальное разрешение соответствующего пограничного отряда.

Без такого документа отдельные туристические маршруты в районе Шацких озер будут недоступны. За пребывание в приграничной полосе без разрешения пограничников предусмотрен штраф.

Напомним, что Министерство обороны ранее обнародовало план реформ в украинской армии, который предусматривает повышение выплат военнослужащим и введение определённых сроков прохождения службы.

Кроме того, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в последнее время зафиксировано "рекордное" количество задержаний представителей ТЦК.