На популярному українському курорті перевірятимуть військові документи: що потрібно знати туристам

Для відпочинку на Шацьких озерах туристам не потрібна спеціальна перепустка, однак чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Також усі відпочивальники мають пред’являти паспорт або ID-картку.

Про це повідомив “24 Канал” з посиланням на правила перебування у прикордонній зоні Шацької громади на Волині.

Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не входить до прикордонної смуги. Спеціальний дозвіл потрібен лише для перебування на ділянці завширшки 5 кілометрів уздовж державного кордону. Населені пункти та місця масового відпочинку до цієї смуги не належать, тому туристи можуть без перепусток відпочивати на озерах, зокрема на Світязі, орендувати житло чи гуляти набережною.

Водночас для прогулянок лісовими масивами за межами населених пунктів необхідно заздалегідь отримати дозвіл Державної прикордонної служби. Для цього потрібно подати письмову заяву, форма якої доступна на офіційному сайті ДПСУ.

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Така вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 27 липня 1998 року зі змінами, внесеними у грудні 2023 року. Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл відповідного прикордонного загону.

Без такого документа окремі туристичні маршрути в районі Шацьких озер будуть недоступними. За перебування у прикордонній смузі без дозволу прикордонників передбачений штраф.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше оприлюднило план змін в українській армії, який включає підвищення виплат військовослужбовцям і запровадження визначених строків проходження служби.

Крім цього, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, останнім часом зафіксовано "рекордну" кількість затримань представників ТЦК.