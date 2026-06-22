Увеличилось количество автобусов: в ГПСУ назвали лучшее время для пересечения границы без очередей

В Государственной пограничной службе Украины рекомендуют пересекать границу в будние дни и утром. Именно в это время на большинстве пунктов пропуска очереди минимальны или вовсе отсутствуют.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире "КИЕВ24 live".

По словам Демченко, в июне пассажиропоток значительно вырос по сравнению с весенними месяцами. В будние дни прошлой недели границу ежесуточно пересекали от 113 до 118 тысяч человек. В выходные показатели были ещё выше: 20 июня было зафиксировано 130 тысяч пересечений, а 21 июня — 136 тысяч, что стало самым высоким показателем за весь июнь.

Также увеличилось количество автобусов, выезжающих из Украины. Если весной за сутки границу пересекали около 350–400 автобусов, то в эти выходные их количество достигло 580.

Наибольшая нагрузка, по словам представителя ГПСУ, приходится на границу с Польшей, через которую проходит около 50 % всего пассажиропотока. Именно там чаще всего возникают очереди. Также в последние дни значительное скопление транспорта наблюдается на границе с Венгрией, в частности на пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка".

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"Я бы посоветовал людям обратить внимание на то, что в будние дни, особенно утром, очередей практически нет", — сказал Демченко.

Он добавил, что пассажиропоток обычно увеличивается ближе к обеду и вечером.

Чтобы избежать задержек, в ГПСУ рекомендуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска на странице Западного регионального управления Госпограничной службы "Западная граница" в Facebook. Данные там обновляются каждые три часа и позволяют выбрать менее загруженный маршрут.

Напомним, 10 июня Государственная таможенная служба сообщила, что с 15 июня в пункте пропуска "Медика" польская сторона приступила к ремонту дорожного покрытия. Работы продлятся до ноября 2027 года.

Кроме того, Украина усиливает оборону на границе с Беларусью из-за опасений по поводу возможного более активного вовлечения Минска в войну на стороне России. По данным The Guardian, на северном направлении укрепляют фортификационные сооружения, устанавливают дополнительные средства наблюдения и противотанковые заграждения.