Зросла кількість автобусів: у ДПСУ назвали найкращий час для перетину кордону без черг

У Державній прикордонній службі України радять перетинати кордон у будні дні та вранці. Саме в цей час на більшості пунктів пропуску черги мінімальні або взагалі відсутні.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі “КИЇВ24 live”.

За словами Демченка, у червні пасажиропотік суттєво зріс порівняно з весняними місяцями. У будні дні минулого тижня кордон щодоби перетинали від 113 до 118 тисяч людей. У вихідні показники були ще вищими: 20 червня зафіксували 130 тисяч перетинів, а 21 червня — 136 тисяч, що стало найвищим результатом за весь червень.

Також зросла кількість автобусів, які виїжджають з України. Якщо навесні за добу кордон перетинали близько 350–400 автобусів, то цими вихідними їхня кількість сягнула 580.

Найбільше навантаження, за словами речника ДПСУ, припадає на кордон із Польщею, через який проходить близько 50% усього пасажиропотоку. Саме там найчастіше виникають черги. Також останніми днями значне скупчення транспорту спостерігається на кордоні з Угорщиною, зокрема на пунктах пропуску “Тиса” та “Лужанка”.

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“Я радив би людям звернути увагу на те, що в будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає”, — сказав Демченко.

Він додав, що пасажиропотік зазвичай зростає ближче до обіду та вечора.

Щоб уникнути затримок, у ДПСУ рекомендують перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби “Західний кордон”. Дані там оновлюються кожні три години й дозволяють обрати менш завантажений маршрут.

Нагадаємо, 10 червня Державна митна служба попередила, що з 15 червня в пункті пропуску “Медика” польська сторона розпочала ремонт дорожнього покриття. Роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Також Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю через побоювання щодо можливого глибшого залучення Мінська до війни на боці Росії. За даними The Guardian, на північному напрямку зміцнюють фортифікації, встановлюють додаткові засоби спостереження та протитанкові загородження.