Биологический терроризм: Россия завозит в Херсонскую область зараженные туши животных, — ГУР

Российские оккупанты завозят на временно захваченны территории Херсонской области туши инфицированного сибирской язвой скота.

Они делают это намерено, чтобы создать условия для распространения опаснейшего заболевания в регионе, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Туши свозят на скотомогильники, которых начитывается около полусотни. Из них наибольшую угрозу составляют около десяти, в том числе скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт.

"От зараженных животных россияне избавляются без соблюдения санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов — расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее километра", — констатируют в ГУР.

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Разведка подчеркивает, что в местах захоронения скота не тни глухих изгородей, ни другой защиты.

"Почвы на могилах со временем оседают, однако необходимого для обеспечения биологической безопасности обслуживания скотомогильников российская оккупационная администрация не осуществляет", — говорится в заявлении.

Отмечается, что часть объектов расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что дополнительно увеличивает риски распространения возбудителя сибирской язвы, который может сохранять жизнеспособность в почве от нескольких десятков до сотни лет.

Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жителям региона, а также его аграрному сектору из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных.

"Намеренное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы — еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", — заявили в ГУР.

Что такое сибирская язва

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу (царапины, ссадины, мелкие порезы) или слизистые оболочки во время ухода за больными животными, обработки туш, белирования и захоронения трупов погибших животных, вследствие контакта с различными видами сырья, полученного от больных животных, употребление в пищу мяса больных животных, а также аспирационным и трансмиссивным (через укусы кровососущих насекомых) путями. Можно заразиться через контаминированные возбудителем предметы или почву.

Симптомы сибирской язвы у человека

Заболевание начинается остро: в первые часы температура тела резко повышается до 38–40 °С и возникает слабость. Заражение крови (сепсис) может развиться в результате любого способа заражения. Исход напрямую зависит от формы заражения и того, как быстро начато лечение антибиотиками.

Признаки сибирской язвы:

сильная головная боль;

высокая температура;

общее недомогание;

карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд (поражение кожи);

сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);

удушье (в случае легочной формы);

диарея с примесями крови (при кишечной форме);

режущие боли в животе (при кишечной форме);

рвота с примесями крови (при кишечной форме).

Напомним, в Тернополе сибирскую язву обнаружили у пони из зооуголка. Животное погибло и специалисты провели посмертный анализ тканей.

Кроме того, в Одесской области в 2020 году кожная форма сибирской язвы была выявлена у пяти человек. До этого сибирская язва регистрировалась в регионе в 2007 году, и ее разносчиками были животные.