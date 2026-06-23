Біологічний тероризм: Росія ввозить до Херсонської області заражені туші тварин, — ГУР

Російські окупанти завозять на тимчасово захоплені території Херсонської області туші худоби, інфікованої сибірською виразкою.

Вони роблять це навмисно, щоб створити умови для поширення надзвичайно небезпечного захворювання в регіоні, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Туші вивозять на скотомогильники, яких налічується майже півсотні. З них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема скотомогильники, розташовані поблизу населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ та Залізний Порт.

"Росіяни позбавляються заражених тварин, не дотримуючись санітарних норм. Туші худоби не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг і населених пунктів — відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше кілометра", — констатують у ГУР.

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Розвідка наголошує, що в місцях поховання худоби немає ані глухих огорож, ані інших засобів захисту.

"Грунт на могилах з часом осідає, проте російська окупаційна адміністрація не здійснює необхідних заходів для забезпечення біологічної безпеки під час догляду за скотомогильниками", — йдеться у заяві.

Зазначається, що частина об’єктів розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

Такі дії окупантів становлять пряму загрозу для мешканців регіону, а також для його аграрного сектору через підвищену небезпеку зараження ґрунтів та здорових тварин.

"Умисне або недбале створення умов для спалаху сибірської виразки — ще один злочин держави-агресора Росії, який може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України", — заявили в ГУР.

Що таке сибірська виразка

Зараження людини сибірською виразкою відбувається внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру (подряпини, садна, дрібні порізи) або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами, обробки туш, білювання та поховання трупів загиблих тварин, внаслідок контакту з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, вживання в їжу м’яса хворих тварин, а також аспіраційним та трансмісивним (через укуси кровосисних комах) шляхами. Заразитися можна через предмети або ґрунт, забруднені збудником.

Симптоми сибірської виразки у людини

Захворювання починається гостро: у перші години температура тіла різко підвищується до 38–40 °С і з’являється слабкість. Зараження крові (сепсис) може розвинутися внаслідок будь-якого способу зараження. Результат безпосередньо залежить від форми зараження та від того, як швидко розпочато лікування антибіотиками.

Ознаки сибірської виразки:

сильний головний біль;

висока температура;

загальне нездужання;

карбункул зі швидким наростанням набряку та свербінням (ураження шкіри);

сильні колючі болі в грудях (у разі легеневої форми);

задуха (у разі легеневої форми);

діарея з домішками крові (при кишковій формі);

ріжучі болі в животі (при кишковій формі);

блювання з домішками крові (при кишковій формі).

Нагадаємо, що в Тернополі у поні із зоокуточка виявили сибірську виразку. Тварина загинула, і фахівці провели посмертний аналіз тканин.

Крім того, в Одеській області у 2020 році у п’яти осіб було виявлено шкірну форму сибірської виразки. До цього сибірська виразка реєструвалася в регіоні у 2007 році, і її переносниками були тварини.