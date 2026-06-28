Ужасная жара накрывает Украину: в каких областях температура поднимется до +38 градусов (карта)

Как минимум до 2 июля на большей части территории Украины, как прогнозируют синоптики, будут экстремально высокие температуры. В то же время ожидаются и дожди.

В ближайшие несколько дней, как минимум до начала июля, экстремальная жара будет присутствовать на территории центральных и западных областей нашей стран. Температура поднимется до +34…+38 градусов Цельсия, как сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 29 и 30 июня в Украине

Погода на 29 июня Фото: укргидрометцентр

По всей территории Украины в период с 29 по 30 июня ожидается температура на уровне от +05 до +34 градуса Цельсия. При этом, 29 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура поднимется до +35…+38 градусов Цельсия. 30 июня такая температура прогнозируется на всей правобережной части нашей страны.

При этом 29 и 30 июня ожидаются кратковременные небольшие дожди в западных и восточных областях.

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Погода на 30 июня Фото: укргидрометцентр

Погода на 1 июля в Украине

В среду, 1 июля, экстремальная жара с температурами до +33 …+34 градуса Цельсия будет наблюдаться в северных, центральных и западных областях Украины. На юге и востоке страны ожидается температура на уровне от +28 до +31 градуса. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют в западных областях.

Погода на 1 июля Фото: укргидрометцентр

Погода на 2 июля в Украине

2 июля почти по всей территории страны, кроме западных областей жара все еще будет присутствовать. В западных областях ожидаются небольшие дожди и снижение температур до +26…+28 градусов. В других регионах термометры покажут температуру от +30 до +333 градусов.

Погода на 2 июля Фото: укргидрометцентр

Погода на 3 июля в Украине

В пятницу, 3 июля, ожидается значительное снижение температуры в большинстве областей на правобережной части Украины – от +17 до +20 градусов с дождями. На севере страны температура снизится до +24 …+26. В то же время в центре, на юге и востоке Украины все еще будет жарко – от +30 до +34 градуса Цельсия.

Погода на 3 июля Фото: укргидрометцентр

Напоминаем, что ранее синоптики прогнозировали очень жаркую погоду в Украине на конец первого месяца лета.