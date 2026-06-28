Жахлива спека охоплює Україну: у яких областях температура підніметься до +38 градусів (карта)

Як мінімум до 2 липня на більшій частині території України, як прогнозують синоптики, будуть екстремально високі температури. Водночас очікуються й дощі.

У найближчі кілька днів, принаймні до початку липня, на території центральних і західних областей нашої країни пануватиме екстремальна спека. Температура підніметься до +34…+38 градусів Цельсія, як повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 29 та 30 червня в Україні

Погода на 29 червня Фото: укргідрометцентр

На всій території України у період з 29 по 30 червня очікується температура від +05 до +34 градусів Цельсія. При цьому 29 червня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура підніметься до +35…+38 градусів Цельсія. 30 червня така температура прогнозується на всій правобережній частині нашої країни.

При цьому 29 та 30 червня у західних та східних областях очікуються короткочасні невеликі дощі.

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Погода на 30 червня Фото: укргідрометцентр

Погода на 1 липня в Україні

У середу, 1 липня, екстремальна спека з температурою до +33…+34 градусів Цельсія спостерігатиметься у північних, центральних та західних областях України. На півдні та сході країни очікується температура від +28 до +31 градуса. Синоптики прогнозують короткочасні дощі у західних областях.

Погода на 1 липня Фото: укргідрометцентр

Погода на 2 липня в Україні

2 липня майже на всій території країни, крім західних областей, спека все ще триватиме. У західних областях очікуються невеликі дощі та зниження температури до +26…+28 градусів. В інших регіонах термометри покажуть температуру від +30 до +333 градусів.

Погода на 2 липня Фото: укргідрометцентр

Погода на 3 липня в Україні

У п’ятницю, 3 липня, очікується значне зниження температури в більшості областей на правобережній частині України — від +17 до +20 градусів, з дощами. На півночі країни температура знизиться до +24…+26. Водночас у центрі, на півдні та сході України все ще буде спекотно – від +30 до +34 градусів Цельсія.

Погода на 3 липня Фото: укргідрометцентр

Нагадуємо, що раніше синоптики прогнозували дуже спекотну погоду в Україні наприкінці першого місяця літа.