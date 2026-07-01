Прикрывались нуждами ВСУ: в Украину незаконно ввезли более 300 авто (фото)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве раскрыло масштабную схему незаконного ввоза в Украину автомобилей, которые проходили как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины.

Сейчас уже установлено более 300 таких авто, а ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 млн грн, сообщили в БЭБ.

Во время расследования правоохранители установили, что фигуранты ввозили авто якобы для нужд военнослужащих. Чтобы все выглядело убедительно, в таможенные органы подавали гарантийные письма от имени воинских частей, что позволяло оформлять транспортные средства без уплаты таможенных платежей.

Фото: БЭБ

Когда автомобили оказывались на территории Украины, то отправлялись они не в Силы обороны. Дельцы продавали их через объявления в социальных сетях.

Следствие предполагает, что таких авто гораздо больше, чем 300. Детективы проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу более 3000 транспортных средств под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины.

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Во время санкционированных обысков в Ровно и Ровенской области правоохранители изъяли восемь авто, 20 единиц компьютерной техники и электронного оборудования, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных благотворительных фондов, а также деньги.

Фото: БЭБ

Уже задержаны четыре подозреваемых. Сейчас расследование продолжается, и детективы устанавливают других причастных к этой схеме.

Напомним, участницу "Супермамы" подозревают в продаже авто, завезенных как помощь для ВСУ.

Также мы писали, что в Ровно у учителя конфисковали авто для ВСУ, но бойцы его так и не получили.