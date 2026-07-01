Прикривалися потребами ЗСУ: до України незаконно ввезли понад 300 автомобілів (фото)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Києві викрило масштабну схему незаконного ввезення в Україну автомобілів, які подавалися як гуманітарна допомога для Збройних сил України.

Наразі вже виявлено понад 300 таких автомобілів, а орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 млн грн, повідомили в БЕБ.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти ввозили автомобілі нібито для потреб військовослужбовців. Щоб усе виглядало переконливо, до митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати транспортні засоби без сплати митних платежів.

Фото: БЕБ

Коли автомобілі опинялися на території України, їх не передавали до Збройних сил. Бізнесмени продавали їх через оголошення в соціальних мережах.

Слідство припускає, що таких автомобілів набагато більше, ніж 300. Слідчі перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

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Під час санкціонованих обшуків у Рівному та Рівненській області правоохоронці вилучили вісім автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки та електронного обладнання, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних благодійних фондів, а також гроші.

Фото: БЕБ

Вже затримано чотирьох підозрюваних. Наразі розслідування триває, і детективи встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, учасницю шоу "Супермама" підозрюють у продажу автомобілів, які були завезені як допомога для ЗСУ.

Також ми писали, що у Рівному у вчителя конфіскували автомобіль для ЗСУ, але бійці його так і не отримали.