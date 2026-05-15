Участницу "Супермамы" подозревают в продаже авто, завезенных как помощь для ВСУ (фото)

Харьковскую автоблогершу и участницу шоу "Супермама" Анну Кривуц подозревают в продаже автомобилей, завезенных в качестве помощи для ВСУ.

По данным правоохранителей, женщина оформляла авто из Европы как гуманитарную помощь для военных, а затем продавала их. Через фонд блогерши в Украину могли завезти сотни машин. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и харьковское медиа"Накипело".

Анна Кривуц продавала машины для ВСУ?

СБУ задержала блогершу 12 мая во время продажи очередного авто. Впрочем, ее уже выпустили из-под стражи под залог около 1 млн грн.

Как отмечает Генпрокуратура, в течение января 2024 — мая 2026 года участница шоу "Супермама", которая возглавляет благотворительный фонд, регулярно ввозила авто из Европы, оформляя их как гуманитарную помощь для военных, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Впрочем, вместо передачи авто военным она якобы продавала их частным клиентам.

"Блогерша лично координировала весь процесс — от подбора транспортных средств за рубежом до продажи в Украине. Объявления о продаже размещала в своем телеграмм-канале, а средства от реализации присваивала", — говорится в заявлении.

Анну Кривуц задержали правоохранители Фото: Офис генпрокурора

В частности, следователи задокументировали контрабанду целого автопарка, среди которых внедорожники и микроавтобусы. Сообщается, что общая рыночная стоимость только девяти установленных авто превышает 1,6 млн грн.

Офис генпрокурора заявил, что на балансе благотворительного фонда, основательницей которого является Кривуц, находятся 379 автомобилей, происхождение и назначение которых сейчас проверяются.

Блогерше объявлено подозрение по факту контрабанды подакцизных товаров в значительном размере (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины).

Во время обыска на площадке, где хранились автомобили для демонстрации потенциальным покупателям, изъяли шесть авто. Решается вопрос о наложении на них ареста.

Реакция Кривуц

Сама Анна уже вышла на связь в соцсетях, сообщив, что "Добби свободен". По словам блогерши, без таких людей как она ВСУ ходили бы пешком.

"Все под контролем. Добби свободен. Ничего у них, как всегда, не получилось, я не удивлена. Спасибо лучшим адвокатам. Кон**ные. Враг у нас внутри страны нашей", — сказала блогерша в сторис Instagram.

