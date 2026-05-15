Учасницю "Супермами" підозрюють у продажі авто, завезених як допомогу для ЗСУ (фото)

Харківську автоблогерку та учасницю шоу "Супермама" Анну Крівуц підозрюють у продажі автівок, завезених як допомогу для ЗСУ.

За даними правоохоронців, жінка оформлювала авто з Європи як гуманітарну допомогу для військових, а потім продавала їх. Через фонд блогерки в Україну могли завезти сотні машин. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та харківське медіа "Накипіло".

Анна Крівуц продавала автівки для ЗСУ?

СБУ затримала блогерку 12 травня під час продажу чергового авто. Втім, її вже випустили з-під варти під заставу близько 1 млн грн.

Як зазначає Генпрокуратура, упродовж січня 2024 – травня 2026 року учасниця шоу "Супермама", яка очолює благодійний фонд, регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для військових, щоб уникнути сплати митних платежів. Втім, замість передачі авто військовим вона начебто продавала їх приватним клієнтам.

"Блогерка особисто координувала весь процес — від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу в Україні. Оголошення про продаж розміщувала у своєму телеграм-каналі, а кошти від реалізації привласнювала", — йдеться в заяві.

Анну Крівуц затримали правоохоронці Фото: Офіс генпрокурора

Зокрема, слідчі задокументували контрабанду цілого автопарку, серед яких позашляховики та мікроавтобуси. Повідомляється, що загальна ринкова вартість лише дев’яти встановлених авто перевищує 1,6 млн грн.

Офіс генпрокурора заявив, що на балансі благодійного фонду, засновницею якого є Крівуц, перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються.

Блогерці оголошено підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України).

Під час обшуку на майданчику, де зберігались автомобілі для демонстрації потенційним покупцям, вилучили шість авто. Розв’язується питання про накладення на них арешту.

Реакція Крівуц

Сама Анна вже вийшла на звʼязок у соцмережах, повідомивши, що "Доббі вільний". За словами блогерки, без таких людей як вона ЗСУ ходили б пішки.

"Все під контролем. Доббі вільний. Нічого в них, як завжди, не вийшло, я не здивована. Дякую найкращим адвокатам…. Кон**ні. Ворог у нас всередині країни нашої", — сказала блогерка в сторіс Instagram.

