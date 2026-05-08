"Я стою перед вами на колінах": у соцмережах скандал між чоловіком Ксюші Манекен і барбером

У соцмережах розгорівся скандал навколо барбера після публікації відео-відповіді на претензії клієнта. У ролику майстер емоційно звернувся до Андрія — чоловіка блогерки та моделі Ксюші Манекен — і заявив, що не збирається ставати "на коліна" через ситуацію під час стрижки.

За словами барбера у відео в TikTok, конфлікт виник через те, що під час надання послуги він користувався телефоном. У ролику майстер іронічно почав звернення словами: "Андрію, чоловік Ксюші Манекен, я стою перед вами на колінах, щоб попросити у вас вибачення, що я сидів у телефоні під час послуги. Такого ви очікували? Цього не відбудеться".

Далі барбер заявив, що клієнту "варто попрацювати над своїм его", а також наголосив, що всі люди можуть отримувати важливі повідомлення під час роботи. За його словами, Андрія "дуже зачепило", що майстер не вибачився особисто, однак робити цього він не планує.

Відео дня

Реакції людей

"Чудова антиреклама";

"Я також працюю в студії, і якщо майстру під час обслуговування клієнта потрібно відповісти на повідомлення чи дзвінок, він завжди перепрошує. Це звичайна ввічливість і прояв поваги до клієнта. Думаю, якби Ви зробили так само, то жодної проблеми б не виникло";

"Молодець";

"Який крінж";

"Красавчик".

Ксюша Манекен — блогерка з Кременчука. Свого часу вона працювала ескортницею та відкрито говорила про це. Згодом Манекен заснувала шлюбне агентство. А у вересні 2024 року вийшла заміж, її обранцем став чоловік на ім'я Андрій.

Ксюша Манекен у день свого 33-річчя оголосила про першу вагітність. Цікаво, що раніше зірка мережі та бізнесвумен була чайлдфрі (не хотіла дітей).

У жовтні 2025 року блогерка повідомила про втрату 6,2 мільйона гривень через шахрайську схему.

Крім того, у 2022 році вона фігурувала у скандалі з державною нагородою від ГУР. Тоді Манекен поділилася в мережі, що отримала медаль від ГУР "За співпрацю з військовою розвідкою".