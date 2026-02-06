33-річна блогерка, яка співпрацювала з ГУР, вагітна первістком (фото)

Українська блогерка Оксана Волощук (Ксюша Манекен) у день свого 33-річчя оголосила про першу вагітність. Цікаво, що раніше зірка мережі та бізнесвумен була чайлдфрі (не хотіла дітей).

6 лютого 33-річна блогерка опублікувала у своєму Instagram відео, на якому позувала в червоній накидці та на якому можна побачити її округлий живіт.

Ксюша Манекен вагітна

"Сьогодні мені 33. І, здається, я більше не чайлдфрі", — написала майбутня мама.

Також вона зізналася, що зміни в зовнішності стали помітними зовсім нещодавно.

"Друзі, дуже дякую за теплі слова. Нам дуже приємно. Я вже давно розповіла, але в мене тільки зараз почав з'являтися живіт", — зізналася Ксюша Манекен.

За словами блогерки, наприкінці січня, коли термін вагітності був уже 16 тижнів, вона не те що рухів дитини, а навіть живота не відчувала.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях блогерку почали активно вітати друзі та прихильники:

"Боже, яке щастя!!! Нарешті, про це знає весь світ. Вітаю тебе, вас і трішки нас".

"Вітаю! Це справжнє щастя! Нарешті про це всі знають".

"Ой, я теж в 33 народила. Вітаю, моя люба, з Днем Народженням і з вагітністю".

"Мої найщиріші вітання. Ще коли викладали фото з ванної, а потім колаж останній, то якось знала, що Ви вагітна. Нехай це буде найщасливіший і найсолодший період".

Ксюша Манекен — блогерка з Кременчука. Свого часу вона працювала ескортницею та відкрито говорила про це. Згодом Манекен заснувала шлюбне агентство. А у вересні 2024 року вийшла заміж, її обранцем став чоловік на ім'я Андрій.

