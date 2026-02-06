33-летняя блогерша, которая сотрудничала с ГУР, беременна первенцем (фото)

Украинская блогерша Оксана Волощук (Ксюша Манекен) в день своего 33-летия объявила о первой беременности. Интересно, что ранее звезда сети и бизнесвумен была чайлдфри (не хотела детей).

6 февраля 33-летняя блогерша опубликовала в своем Instagram видео, на котором позировала в красной накидке и на котором можно увидеть ее округлый живот.

Ксюша Манекен беременна

"Сегодня мне 33. И, кажется, я больше не чайлдфри", — написала будущая мама.

Также она призналась, что изменения во внешности стали заметными совсем недавно.

"Друзья, большое спасибо за теплые слова. Нам очень приятно. Я уже давно рассказала, но у меня только сейчас начал появляться живот", — призналась Ксюша Манекен.

По словам блогерши, в конце января, когда срок беременности был уже 16 недель, она не то что движений ребенка, а даже живота не чувствовала.

Ксюша Манекен беременна Фото: Instagram

Ксюша Манекен беременна первенцем Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях блогершу начали активно поздравлять друзья и поклонники:

"Боже, какое счастье!!! Наконец-то, об этом знает весь мир. Поздравляю тебя, вас и немножко нас".

"Поздравляю! Это настоящее счастье! Наконец-то об этом все знают".

"Ой, я тоже в 33 родила. Поздравляю, моя дорогая, с Днем Рождения и с беременностью".

"Мои самые искренние поздравления. Еще когда выкладывали фото из ванной, а потом коллаж последний, то как-то знала, что Вы беременна. Пусть это будет самый счастливый и самый сладкий период".

Ксюша Манекен —блогерша из Кременчуга. В свое время она работала эскортницей и открыто говорила об этом. Впоследствии Манекен основала брачное агентство. А в сентябре 2024 года вышла замуж, ее избранником стал мужчина по имени Андрей.

