После ливня затопило Национальное военное мемориальное кладбище в Киевской области (видео)

В Киевской области на территории Национального военного мемориального кладбища размыло дороги. В частности, в зоне захоронений образовались провалы.

Часть провалов возле могил засыпали рабочие или сотрудники кладбища. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) в Facebook.

Там отметили, что ливень размыл грунтовые дороги, а на территории кладбища провалился асфальт, в то время как грунт смыло потоками воды.

Позже в КЕКЦ отметили, что значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений, часть которых впоследствии была засыпана рабочими или сотрудниками кладбища.

В заявлении подчеркнули, что речь идет не просто о проседании грунта, а о вымывании насыпного слоя, с помощью которого поднимали участок. Проблему связывают с тем, что во время строительства кладбища возникали проблемы с водоотведением и дренажом.

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До этого там также сообщали, что потоки воды после ливня размыли грунтовые дороги и двигались с территории строительства в направлении Виты-Поштовой.

Скандал вокруг строительства Национального военного мемориального кладбища

В 2024 году "УП" в своей статье сообщало, что жители Мархаловки, где построили кладбище, предупреждали, что в селе нет централизованного водоснабжения, а используются колодцы, поэтому опасались, что захоронения могут повлиять на грунтовые воды.

При этом опасения заключались и в том, что осушение части леса может привести к исчезновению воды в колодцах.

Тогда заместитель директора госпредприятия "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко уверял, что места захоронений будут размещены исключительно на "абсолютно не подверженной затоплению территории", где в любое время года уровень грунтовых вод не будет подниматься выше двух метров от поверхности земли.

Вместе с тем он пообещал оставить подверженные затоплению участки незастроенными, а на потенциально подверженных затоплению — размещать парковки, здания и сооружения.

Как прошло открытие военного мемориального кладбища возле Мархаловки

В церемонии открытия Национального военного мемориального кладбища 29 августа, как сообщает "Интерфакс-Украина", принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В ходе мероприятия состоялось торжественное захоронение пяти неизвестных павших солдат. В дальнейшем захоронение героев, которых не удалось идентифицировать, будет проводиться на мемориальном кладбище на регулярной основе.

Сообщается, что с 29 августа комплекс открыт для посещения. На его территории можно хоронить погибших военнослужащих — участников боевых действий, в частности Героев Украины и полных кавалеров орденов, ветеранов российско-украинской войны и выдающихся украинцев, которые боролись за независимость страны в прошлом веке.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова рассказала журналистам, что мемориальный комплекс уже рассчитан на 6 тысяч мест для павших защитников. Часть из них отведена для воинов, которых хотят похоронить родные, а другая часть — для защитников, которых не удалось идентифицировать. Она также опровергла заявления о незаконности захоронений и пояснила, что территориальный комплекс принадлежит государственному учреждению "НВМК". Что касается грунтовых вод, Калмыкова заверила, что их уровень не превышает уровень вод на других территориях, а под дорожками кладбища проложена дренажная система.

В целом комплекс будет рассчитан на 120–130 тысяч мест и будет иметь два колумбария. Кроме того, рядом с кладбищем обустроена парковка и проложена дорога, ведущая к нему.

Строительство мемориального кладбища сопровождалось протестами

10 июля Telegram-канал "Поддержи Мархаливку", освещающий события вокруг Национального военного мемориального кладбища, опубликовал видео задержания полицией ветерана с протезом Сергея "Латша" Янюка, который выступал против вырубки леса. Местные жители выходили на протесты против строительства мемориала на территории леса "Изумрудной сети" после того, как 15 марта 2024 года Кабинет министров Украины принял соответствующее решение. В то же время заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий уверял, что проект не представляет угрозы для экосистемы, а в поддержку строительства кладбища высказался ряд военнослужащих.