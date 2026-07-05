Після зливи затопило Національне військове меморіальне кладовище на Київщині (відео)

У Київській області на території Національного військового меморіального кладовища розмило дороги. Зокрема, у зоні поховань утворилися провали.

Частину провалів біля могил засипали робочі або працівники кладовища. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) у Facebook.

Там зазначили, що злива розмила насипні дороги, також на території кладовища провалився асфальт, тоді як ґрунт зійшщов потоками води.

Згодом пізніше у КЕКЦ наголосили, що значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань, частину з яких пізніше засипали робочі або працівники кладовища.

У заяві наголосили, що йдеться не просто про просідання ґрунту, а про вимивання насипного шару, яким підіймали ділянку. Проблему пов'язують з тим, що під час будівництва кладовища були проблеми з водовідведенням та дренажем.

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Перед цим там також заявляли про те, що потоки води після зливи розмили насипні дороги та рухалися з території будівництва в напрямку Віти-Поштової.

Скандал з будівництвом Національного військового меморіального кладовища

У 2024 році "УП" у своєму матеріалі повідомляло, що мешканці Мархалівки, де збудували кладовище, попереджали, що село не має централізованого водопостачання, а використовують криниці, тож побоювалися, що поховання можуть вплинути на ґрунтові води.

При цьому побоювання полягали і в тому, що осушення частини лісу може призвести до зникнення води у криницях.

Тоді заступник директора держпідприємства "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко переконував, що місця поховань розмістять лише на "абсолютно непідтоплюваній території", де за будь-якої сезонності рівень ґрунтових вод не підніматиметься вище ніж два метри до поверхні землі.

Натомість підтоплювані ділянки він обіцяв залишити без забудови, а на потенційно підтоплюваних — розміщувати парковки, будівлі та споруди.

Як відбулося відкриття військового меморіального кладовища біля Мархалівки

У відкритті Національного військового меморіального кладовища 29 серпня, як передає "Інтерфакс-Україна", взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час заходу відбулося церемоніальне поховання пʼятьох невідомих полеглих солдатів. Надалі поховання героїв, яких не вдалося ідентифікувати, проводитимуть на меморіальному кладовищі регулярно.

Повідомляється, що від 29 серпня комплекс відкритий для відвідування. На його території можна ховати загиблих військовослужбовців — учасників бойових, зокрема Героїв України та повних кавалерів орденів, ветеранів російсько-української війни та видатних українців, які боролися за незалежність країни в минулому столітті.

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова розповіла журналістам, що меморіальний комплекс уже має до 6 тисяч місць для полеглих захисників. Частину з них відведено для воїнів, яких хочуть поховати рідні, а інша частина — для захисників, яких не вдалося ідентифікувати. Вона також відкинула заяви про незаконність поховань і пояснила, що майновий комплекс належить державній установі "НВМК". Щодо ґрунтових вод Калмикова запевнила, що їхній рівень не вищий за рівень вод на інших територіях, а під доріжками кладовища прокладено дренажну систему.

Загалом комплекс матиме до 120-130 тисяч місць і два колумбарії. Також біля кладовища облаштовано паркування та прокладено до нього дорогу.

Будівництво меморіального кладовища супроводжувалося протестами

10 липня Telegram-канал "Підтримай Мархалівку", що висвітлює події навколо Національного військового меморіального кладовища, публікував відео затримання поліцією ветерана з протезом Сергія "Латиша" Янюка, який виступав проти вирубки лісу. Місцеві жителі виходили на протести проти будівництва меморіалу на території лісу Смарагдової мережі після того, як 15 березня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення. Водночас заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький запевняв, що проєкт не загрожує екосистемі, і на підтримку будівництва кладовища висловлювалася низка військовослужбовців.