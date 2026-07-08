В Одессе мужчина взял двух заложников в парикмахерской: район окружила полиция

В Хаджибейском районе Одессы неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в салоне красоты на жилом массиве Черемушки на улице Академика Филатова. На месте работают полицейские машины и машина скорой помощи.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их информации, правоохранители находятся возле здания салона красоты, где произошел инцидент, а также дежурит бригада скорой медицинской помощи.

На данный момент официальной информации об обстоятельствах происшествия нет. Также не сообщается о состоянии заложников и требованиях мужчины.

Отметим, что рядом с местом происшествия расположено Управление полиции охраны в Одесской области.

Информация уточняется.

Обновлено: Полиция в комментарии "РБК-Украина" сообщила новые подробности инцидента в Одессе. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис, сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 утром.

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Неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую в Хаджибейском районе Одессы, заперся внутри вместе с несколькими посетителями и отказался открывать дверь. При этом, по данным полиции, он не высказывал никаких угроз в адрес людей, находившихся в помещении.

На место выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники спецназа. Правоохранители начали переговоры с мужчиной и параллельно выясняли обстоятельства происшествия.

Впоследствии дверь парикмахерской удалось открыть. По данным полиции, мужчина не причинил вреда никому из присутствующих. В настоящее время с ним беседуют правоохранители, кроме того, для него вызвали дополнительную медицинскую помощь.

Напомним, 18 апреля 2026 года в Киеве мужчина взял заложников в супермаркете "Велмарт". По данным местных Telegram-каналов, после неудачных переговоров бойцы спецподразделения КОРД приступили к штурму здания, однако источники РБК-Украина сообщали, что операция по задержанию злоумышленника еще продолжалась. В результате инцидента, по словам мэра Киева Виталия Кличко, погибли два человека, ещё пятеро, в том числе ребёнок и охранник супермаркета, получили ранения.