В Одессе мужчина взял двух заложников в парикмахерской: район окружила полиция
В Хаджибейском районе Одессы неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в салоне красоты на жилом массиве Черемушки на улице Академика Филатова. На месте работают полицейские машины и машина скорой помощи.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По их информации, правоохранители находятся возле здания салона красоты, где произошел инцидент, а также дежурит бригада скорой медицинской помощи.
На данный момент официальной информации об обстоятельствах происшествия нет. Также не сообщается о состоянии заложников и требованиях мужчины.
Отметим, что рядом с местом происшествия расположено Управление полиции охраны в Одесской области.
Информация уточняется.
Обновлено: Полиция в комментарии "РБК-Украина" сообщила новые подробности инцидента в Одессе. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис, сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 утром.
Неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую в Хаджибейском районе Одессы, заперся внутри вместе с несколькими посетителями и отказался открывать дверь. При этом, по данным полиции, он не высказывал никаких угроз в адрес людей, находившихся в помещении.
На место выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники спецназа. Правоохранители начали переговоры с мужчиной и параллельно выясняли обстоятельства происшествия.
Впоследствии дверь парикмахерской удалось открыть. По данным полиции, мужчина не причинил вреда никому из присутствующих. В настоящее время с ним беседуют правоохранители, кроме того, для него вызвали дополнительную медицинскую помощь.
Напомним, 18 апреля 2026 года в Киеве мужчина взял заложников в супермаркете "Велмарт". По данным местных Telegram-каналов, после неудачных переговоров бойцы спецподразделения КОРД приступили к штурму здания, однако источники РБК-Украина сообщали, что операция по задержанию злоумышленника еще продолжалась. В результате инцидента, по словам мэра Киева Виталия Кличко, погибли два человека, ещё пятеро, в том числе ребёнок и охранник супермаркета, получили ранения.