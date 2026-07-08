В Одесі чоловік захопив двох заручників у перукарні: район оточила поліція

У Хаджибейському районі Одеси невідомий чоловік взяв у заручники двох людей у салоні краси на житловому масиві Черемушки на вулиці Академіка Філатова. На місці працюють машини поліції та карета швидкої допомоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, правоохоронці перебувають біля будівлі салону краси, де стався інцидент, а також чергує бригада екстреної медичної допомоги.

Наразі офіційної інформації про обставини події немає. Також не повідомляється про стан заручників чи вимоги чоловіка.

Зазначимо, що поруч із місцем подій розташоване Управління поліції охорони в Одеській області.

Інформація уточнюється.

Оновлено: Поліція у коментарі "РБК-Україна" повідомила нові подробиці інциденту в Одесі. За словами речниці Національної поліції України Юлії Гірдвіліс, повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 вранці.

Відео дня

Невідомий чоловік зайшов до перукарні в Хаджибейському районі Одеси, зачинився всередині разом із кількома відвідувачами та відмовився відчиняти двері. Водночас, за даними поліції, жодних погроз людям, які перебували в приміщенні, він не висловлював.

На місце виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники спецпризначення. Правоохоронці розпочали переговори з чоловіком і паралельно з'ясовували обставини події.

Згодом двері перукарні вдалося відчинити. За інформацією поліції, чоловік не завдав шкоди жодному з присутніх. Наразі з ним спілкуються правоохоронці, також для нього викликали додаткову медичну допомогу.

Нагадаємо, 18 квітня 2026 року в Києві чоловік захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". За даними місцевих Telegram-каналів, після невдалих перемовин бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм будівлі, однак джерела РБК-Україна повідомляли, що операція із затримання зловмисника ще тривала. Унаслідок інциденту, за словами мера Києва Віталія Кличка, загинули двоє людей, ще п'ятеро, зокрема дитина та охоронець супермаркету, зазнали поранень.