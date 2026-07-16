Был в СОЧ: в Днепропетровской области мужчина открыл огонь по полицейским и застрелился

Мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ), ранил двух бойцов КОРД.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел утром 16 июля в Днепропетровской области во время "санкционированного обыска" по месту жительства мужчины, который два года находился в статусе самовольно оставившего часть (СОЧ).

Расследование проводилось следователями областной полиции, оперативниками Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

Мужчина открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции спецназа и ранил двоих. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

"Впоследствии, находясь в доме, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в голову", — сообщают в полиции.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. С места происшествия изъято оружие. Продолжается документирование всех обстоятельств происшествия.

Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых военнослужащие, самовольно покинувшие часть, смогут восстановиться в Вооруженных Силах Украины. Заявка рассматривается в течение недели, после чего предоставляется 5 дней на возвращение к службе.

Фокус писал о жителе Прикарпатья по имени Роман, который после шести лет службы самовольно покинул часть и, обойдя контрольно-пропускные пункты, оказался за границей. Через год он переплыл реку Тису, чтобы вернуться в Украину.