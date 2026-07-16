Був у СЗЧ: на Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і застрелився сам

Чоловік, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), поранив двох бійців КОРД.

У Нацполіції повідомили, що інцидент трапився вранці 16 липня у Дніпропетровській області під час "санкціонованого обшуку" за місцем проживання чоловіка, який два роки перебував у статусі СЗЧ.

Слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Чоловік відкрив відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції та поранив двох. Нині вони у лікарні, загрози їхньому життю немає.

"Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї", — повідомляють у поліції.

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Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.

Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військовослужбовці, які самовільно залишили частину, зможуть поновитися у Збройних Силах України. Заявку розглядають до тижня, після чого є 5 днів на повернення до служби.

Фокус писав про мешканця Прикарпаття на ім'я Роман, який після шести років служби самовільно залишив частину та в обхід пунктів пропуску опинився за кордоном. Через рік він переплив річку Тису, аби повернутися до України.