Рік прожив у Польщі: військовий після СЗЧ переплив Тису, щоб повернутися до України (відео)

Мешканець Прикарпаття на ім'я Роман після шести років служби самовільно залишив частину та в обхід пунктів пропуску опинився за кордоном. Через рік він переплив річку Тису, аби повернутися до України.

Після Курської операції мешканець Івано-Франківської області із позивним Тиса 25 березня 2025 року самовільно залишив частину. Піти у СЗЧ чоловік вирішив після конфлікту з колишнім командиром, розповів сам боєць у ролику 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія".

З 2019 року чоловік проходив строкову службу й коли розпочалася повномасштабна війна, підписав контракт із ЗСУ. Він виконував бойові завдання як піхотинець на різних напрямках, лише у Серебрянському лісі пробув приблизно рік. На своєму рахунку військовослужбовець має підбитий танк та велику кількість ліквідованих ворогів.

Після СЗЧ Роман спочатку два місяці працював у Буковелі, але згодом перейшов кордон через гори у Румунії й подався до Польщі, де протягом року працював промисловим альпіністом.

Відео дня

"Приблизно через три тижні я вже пошкодував, що перейшов кордон", — зазначає Роман, зазначаючи, що на чужині українці все одно не вдома, а в гостях.

Якраз під час роботи на висоті чоловік отримав пропозицію від друга перевестися до "Хартії" й погодився на це. Утім, оскільки він не міг швидко повернутися до України через бюрократичні процедури з документами, було вирішено знову нелегально перетнути кордон.

Повертався до України чоловік рівно через рік, 25 березня 2026 року. З важким наплічником він переплив холодну Тису, ледь не потонувши та повисів у повітрі догори ногами, зачепившись за колючий дріт.

Вже у статусі оператора БПЛА Роман закликає українців, які нині перебувають за кордоном, ставати до лав "Хартії", повертаючись додому виключно у визначений законом спосіб.

Повернутися з СЗЧ за спрощеною системою можна до 20 вересня 2026 року, наголошують у "Хартії".

Нагадаємо, можливість повернутись на службу без кримінальної відповідальності є тільки в тих, у кого СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Також Фокус писав, термін розгляду рапорту військовослужбовця у СЗЧ через застосунок "Армія+" становить до 7 днів. Після погодження бійцю надається 5 діб на прибуття до частини.