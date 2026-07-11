Год прожил в Польше: военный после СОЧ переплыл Тису, чтобы вернуться в Украину (видео)

Житель Прикарпатья по имени Роман после шести лет службы самовольно покинул часть и в обход контрольно-пропускных пунктов, оказался за границей. Через год он переплыл реку Тиса, чтобы вернуться в Украину.

После Курской операции житель Ивано-Франковской области с позывным "Тиса" 25 марта 2025 года самовольно покинул часть. Уйти в СОЧ мужчина решил после конфликта с бывшим командиром, рассказал сам боец в ролике 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия".

С 2019 года мужчина проходил срочную службу, а когда началась полномасштабная война, подписал контракт с ВСУ. Он выполнял боевые задачи в качестве пехотинца на различных направлениях, только в Серебрянском лесу пробыв около года. На счету военнослужащего один подбитый танк и большое количество уничтоженных врагов.

После ухода в СОЧ Роман сначала два месяца проработал в Буковеле, но впоследствии пересек границу через горы в Румынии и отправился в Польшу, где в течение года работал промышленным альпинистом.

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"Примерно через три недели я уже пожалел, что пересек границу", — отмечает Роман, добавляя, что на чужбине украинцы все равно не дома, а в гостях.

Как раз во время работы на высоте мужчина получил предложение от друга перейти в "Хартию" и согласился на это. Однако, поскольку он не мог быстро вернуться в Украину из-за бюрократических процедур с документами, было решено снова нелегально пересечь границу.

Мужчина вернулся в Украину ровно через год, 25 марта 2026 года. С тяжелым рюкзаком он переплыл холодную Тису, едва не утонув и повис в воздухе вниз головой, зацепившись за колючую проволоку.

Уже в качестве оператора БПЛА Роман призывает украинцев, которые сейчас находятся за границей, вступать в ряды "Хартии", возвращаясь домой исключительно в установленном законом порядке.

Вернуться из СОЧ по упрощенной системе можно до 20 сентября 2026 года, отмечают в "Хартии".

Напомним, что возможность вернуться на службу без уголовной ответственности имеется только у тех, у кого СОЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года.

Кроме того, Фокус сообщал, что срок рассмотрения рапорта военнослужащего в СОЧ через приложение "Армия+" составляет до 7 дней. После согласования бойцу предоставляется 5 суток на прибытие в часть.