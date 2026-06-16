Возвращение из СЗЧ: кто освобождается от уголовной ответственности, а кто — нет

Правительство объявило о "окне возможностей" для возвращения бойцов, самовольно покинувших часть (ушедших в СЗЧ). Однако возможность вернуться на службу есть только у тех, у кого СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года.

Начался первый этап "системной трансформации" Сил обороны, который касается не только повышения выплат военнослужащим и заключения новых контрактов, но и временно упрощает процедуру возвращения из СЗЧ, сообщает "Суспильне".

Сообщается, что военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, могут до 20 сентября добровольно вернуться на службу в подразделение по своему выбору. Однако эта возможность предоставляется тем, у кого СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года.

Для этого необходимо подать рапорт в приложении "Армия+" (для ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины) либо напрямую в воинскую часть (для ВСУ и ГССТ), либо через 1-й или 2-й центры рекрутинга (только для ВСУ). В случае успешного прохождения проверки, которая продлится до семи дней, военнослужащего восстановят в строю.

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Заместитель министра обороны Мстислав Баник отмечает, что в отличие от инициатив по возвращению в армию по упрощённой процедуре, действовавших в 2024 и 2025 годах, на этот раз военнослужащий сможет вернуться непосредственно в ту воинскую часть, которую сам выберет, а не в батальоны резерва, как это было раньше.

"В этом проекте участвуют чуть более 50 лучших подразделений Сил обороны. Человек должен понимать, что он поступает к классным командирам, на классное обеспечение, на классные задачи, где он точно достойно продолжит свою службу", — пояснил Баник.

По его словам, за первые три дня действия упрощенного механизма рапорты о возвращении на службу подали 88 человек, 22 из которых уже получили одобрение военных частей.

Стоит отметить, что упрощенная процедура возвращения не предусматривает снятия уголовной ответственности. От неё освобождаются только военнослужащие, впервые ушедшие в самоволку или дезертировавшие. Остальные же все равно получат приговор суда, однако у них будет возможность приостановить судебный процесс на период службы.

Уклонение от военной службы и дезертирство, совершенные в условиях военного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 и от пяти до 12 лет соответственно.

В декабре прошлого года Офис генерального прокурора закрыл доступ к статистике по самовольному отсутствию и дезертирству, поэтому актуальных данных о количестве таких случаев в открытом доступе пока нет.

Напомним, что Министерство обороны Украины представило план реформы армии, который будет реализовываться в несколько этапов.

Между тем в Верховной Раде подвергли критике методы мобилизации, применяемые отдельными сотрудниками ТЦК.