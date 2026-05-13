В Черновцах строителей "снимали" с высоты, чтобы мобилизовать: в Раде раскритиковали действия ТЦК

В Верховной Раде раскритиковали методы мобилизации, которые применяют отдельные работники ТЦК. Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил о случаях принудительного задержания мужчин на строительных площадках в Черновцах, а омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о резком росте количества жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизационных мероприятий.

Как заявил Георгий Мазурашу во время выступления в Верховной Раде Украины 13 мая, в Черновцах несколько недель назад 50 работников ТЦК пришли на одну из строительных площадок, где находились рабочие. Как передает его слова издание "Новости Live", часть мужчин в этот момент работала на высоте между третьим и четвертым этажами, а для того, чтобы спустить их вниз, якобы привлекали работников ГСЧС.

Депутат обратил внимание на то, что мобилизационные мероприятия проводились непосредственно на частной территории, а среди представителей ТЦК были люди в балаклавах. По словам Мазурашу, подобный случай в Черновцах повторился и несколько дней назад — снова на одной из строек.

Відео дня

В своем выступлении парламентарий раскритиковал такие методы работы и подчеркнул, что силовые действия во время мобилизации только усиливают напряжение в обществе. По его мнению, попытки выполнять мобилизационные планы "по количеству" приводят к тому, что часть людей после попадания в армию самовольно покидает службу. Также он заявил, что подобные подходы вредят репутации государства и противоречат принципам уважения к правам человека, за которые, по его словам, воюет Украина.

Отдельно депутат призвал власть изменить подход к мобилизации и, по его словам, "не позорить Украину" случаями, когда граждан фактически принудительно доставляют в ТЦК.

"Уполномоченный по правам человека уже начал обращать внимание на эти случаи, ведь такие вещи недопустимы. Украина борется за ценности и права человека, поэтому мы не должны допускать методов, которые выглядят как бандитизм. Нельзя позорить государство мобилизацией "для количества", загоняя в армию всех подряд — в этом нет смысла. Нужно уважать права граждан и слышать людей", — подчеркнул он.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления в парламенте заявил, что количество обращений о нарушении прав граждан во время мобилизации по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза.

Он уточнил, что в его офис уже поступило более шести тысяч обращений, в которых граждане сообщают о применении силы, избиениях, использовании балаклав и других нарушениях во время работы ТЦК. Также Лубинец заявил о случаях гибели гражданских в помещениях территориальных центров комплектования.

"Все поручения по кардинальному изменению подходов к мобилизации фактически были провалены. В то же время утверждение о том, что в условиях полномасштабной войны эту систему невозможно изменить, не соответствуют действительности. Даже сейчас государство способно реформировать процесс мобилизации и обеспечить соблюдение прав граждан", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Чтобы обеспечить соблюдение прав граждан, Лубинец предложил создать срочную рабочую группу на уровне Министерства обороны с участием представителей парламента и офиса омбудсмена. По его словам, украинцы должны чувствовать себя защищенными в помещениях ТЦК, а не наоборот.

Напомним, что в Украине готовят масштабную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во власти планируют не только изменить принципы мобилизации, но и полностью переформатировать работу ТЦК.

Также недавно народный депутат Георгий Мазурашу попал в скандал после сообщения, в котором резко раскритиковал работников ТЦК и методы мобилизации. В ответ военнослужащий Дмитрий Лиховий обвинил политика в возможном препятствовании деятельности ВСУ.