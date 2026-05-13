У Чернівцях будівельників "знімали" з висоти, аби мобілізувати: у Раді розкритикували дії ТЦК

У Верховній Раді розкритикували методи мобілізації, які застосовують окремі працівники ТЦК. Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив про випадки примусового затримання чоловіків на будівельних майданчиках у Чернівцях, а омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про різке зростання кількості скарг на порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів.

Як заявив Георгій Мазурашу під час виступу у Верховній Раді України 13 травня, у Чернівцях кілька тижнів тому 50 працівників ТЦК прийшли на один із будівельних майданчиків, де перебували робітники. Як передає його слова видання "Новини Live", частина чоловіків у цей момент працювала на висоті між третім та четвертим поверхами, а для того, щоб спустити їх униз, нібито залучали працівників ДСНС.

Депутат звернув увагу на те, що мобілізаційні заходи проводилися безпосередньо на приватній території, а серед представників ТЦК були люди у балаклавах. За словами Мазурашу, подібний випадок у Чернівцях повторився і кілька днів тому — знову на одному з будівництв.

У своєму виступі парламентар розкритикував такі методи роботи та наголосив, що силові дії під час мобілізації лише посилюють напругу в суспільстві. На його думку, спроби виконувати мобілізаційні плани "за кількістю" призводять до того, що частина людей після потрапляння до війська самовільно залишає службу. Також він заявив, що подібні підходи шкодять репутації держави та суперечать принципам поваги до прав людини, за які, за його словами, воює Україна.

Окремо депутат закликав владу змінити підхід до мобілізації та, за його словами, "не ганьбити Україну" випадками, коли громадян фактично примусово доставляють до ТЦК.

"Уповноважений з прав людини вже почав звертати увагу на ці випадки, адже такі речі є неприпустимими. Україна бореться за цінності та права людини, тому ми не маємо допускати методів, які виглядають як бандитизм. Не можна ганьбити державу мобілізацією "для кількості", заганяючи до армії всіх підряд — у цьому немає сенсу. Потрібно поважати права громадян і чути людей", — наголосив він.

Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу у парламенті заявив, що кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації у порівнянні з 2022 роком зросла у 333 рази.

Він уточнив, що до його офісу вже надійшло понад шість тисяч звернень, у яких громадяни повідомляють про застосування сили, побиття, використання балаклав та інші порушення під час роботи ТЦК. Також Лубінець заявив про випадки загибелі цивільних у приміщеннях територіальних центрів комплектування.

"Усі доручення щодо кардинальної зміни підходів до мобілізації фактично були провалені. Водночас твердження про те, що в умовах повномасштабної війни цю систему неможливо змінити, не відповідають дійсності. Навіть зараз держава здатна реформувати процес мобілізації та забезпечити дотримання прав громадян", — наголосив Дмитро Лубінець.

Аби забезпечити дотримання прав громадян, Лубінець запропонував створити термінову робочу групу на рівні Міністерства оборони за участю представників парламенту та офісу омбудсмена. За його словами, українці повинні почуватися захищеними у приміщеннях ТЦК, а не навпаки.

Нагадаємо, що в Україні готують масштабну реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У владі планують не лише змінити принципи мобілізації, а й повністю переформатувати роботу ТЦК.

Також нещодавно народний депутат Георгій Мазурашу потрапив у скандал після допису, в якому різко розкритикував працівників ТЦК та методи мобілізації. У відповідь військовослужбовець Дмитро Лиховій звинуватив політика у можливому перешкоджанні діяльності ЗСУ.