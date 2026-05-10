"Помічники агресорів": нардеп опинився у центрі скандалу через допис про ТЦК (фото)

Народний депутат України Георгій Мазурашу спричинив скандал дописом у соцмережах про пост ТЦК та поліції, назвавши їх "неофіційними помічниками рашистських агресорів". У відповідь політика звинуватили в порушенні закону.

Нардеп порекомендував українцям носити військово-облікові документи. Про це політик написав у своєму Facebook.

"Коли бачите щось типу мобільного блок-посту попереду, готуйте завчасно військово-облікові документи — там, зазвичай, працюють неофіційні помічники рашистських агресорів, в українській формі…" — написав нардеп.

Скриншот дописа нардепа Георгія Мазурашу в Facebook Фото: Скриншот

Політик радить не конфліктувати з вказаними категоріями осіб, які, за його словами, "як правило, досить агресивні" та "дуже ненавидять українців, особливо неспроможних служити/воювати". Водночас Мазурашу вказує, що мова йде саме про співгромадян, які "роботою на економіку теж роблять важливий внесок у Справу оборони".

"Але шкідники це типу не розуміють, або таки не розуміють, що незабезпечена, голодна армія точно не може захистити державу. Болюча тема. Боже, Україну збережи…І дай розуму і мудрості українцям не шкодити самі собі, зокрема, ганебною "бусифікацією", — завершив свій допис політик.

Реакція ЗСУ на допис Мазурашу

У відповідь на публікацію нардепа відреагував колишній речник Генштабу ЗСУ та військовослужбовець Дмитро Лиховій. Він прямо звинувачує політика в порушенні українського законодавства щодо мобілізаційних заходів.

"Якщо цілий народний депутат від правлячої партії "Слуга Народу" називає працівників поліції і військовослужбовців ТЦК "помічниками рашистських агресорів" — то що ви на це скажете?" — написав військовий, позначивши у дописі голову фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію, його заступницю Євгенію Кравчук і голову партії Олександра Корнієнка.

Скриншот допису Дмитра Лиховія про публікацію нардепа Мазурашу Фото: Скриншот

Пан Лиховій відзначає, що здивований відсутності реакції лідерів фракції щодо заяви нардепа, який "перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань".

"Насправді це — кримінальний злочин, передбачений ст. 114-1 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років в особливий період. І чи буде на це реакція Служби безпеки України?" — резюмує військовий.

На момент публікації новини у фракції "Слуга народу" не коментували допис Мазурашу.

Раніше Фокус розповідав, чому заговорили про ліквідацію ТЦК і що буде насправді. На тлі затримань військових і сотень скарг від громадян влада заговорила про можливе "перезавантаження" центрів комплектування.

Згодом стало відомо про законопроєкт про кримінальну відповідальність ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації. Його суть полягає у тому, щоб встановити окрему кримінальну відповідальність для керівників ТЦК, а також членів і голів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізаційних процедур і медичного відбору військовозобов’язаних.