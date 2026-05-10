"Помощники агрессоров": нардеп оказался в центре скандала из-за сообщения о ТЦК (фото)

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу вызвал скандал сообщением в соцсетях о посте ТЦК и полиции, назвав их "неофициальными помощниками рашистских агрессоров". В ответ политика обвинили в нарушении закона.

Нардеп порекомендовал украинцам носить военно-учетные документы. Об этом политик написал в своем Facebook.

"Когда видите что-то типа мобильного блок-поста впереди, готовьте заблаговременно военно-учетные документы — там, как правило, работают неофициальные помощники рашистских агрессоров, в украинской форме…" — написал нардеп.

Скриншот сообщения нардепа Георгия Мазурашу в Facebook Фото: Скриншот

Политик советует не конфликтовать с указанными категориями лиц, которые, по его словам, "как правило, достаточно агрессивны" и "очень ненавидят украинцев, особенно неспособных служить/воевать". В то же время Мазурашу указывает, что речь идет именно о согражданах, которые "работой на экономику тоже делают важный вклад в Дело обороны".

"Но вредители это типа не понимают, или таки не понимают, что необеспеченная, голодная армия точно не может защитить государство. Болезненная тема. Боже, Украину сохрани … И дай ума и мудрости украинцам не вредить сами себе, в частности, позорной "бусификацией", — завершил свое сообщение политик.

Реакция ВСУ на сообщение Мазурашу

В ответ на публикацию нардепа отреагировал бывший спикер Генштаба ВСУ и военнослужащий Дмитрий Лиховий. Он прямо обвиняет политика в нарушении украинского законодательства относительно мобилизационных мероприятий.

"Если целый народный депутат от правящей партии "Слуга Народа" называет работников полиции и военнослужащих ТЦК "помощниками рашистских агрессоров" — то что вы на это скажете?" — написал военный, обозначив в посте главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию, его заместительницу Евгению Кравчук и главу партии Александра Корниенко.

Скриншот сообщения Дмитрия Лиховия о публикации нардепа Мазурашу Фото: Скриншот

Господин Лиховий отмечает, что удивлен отсутствием реакции лидеров фракции относительно заявления нардепа, который "препятствует законной деятельности ВСУ и других военных формирований".

"На самом деле это — уголовное преступление, предусмотренное ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет в особый период. И будет ли на это реакция Службы безопасности Украины?" — резюмирует военный.

На момент публикации новости во фракции "Слуга народа" не комментировали пост Мазурашу.

Ранее Фокус рассказывал, почему заговорили о ликвидации ТЦК и что будет на самом деле. На фоне задержаний военных и сотен жалоб от граждан власть заговорила о возможной "перезагрузке" центров комплектования.

Впоследствии стало известно о законопроекте об уголовной ответственности ТЦК и ВВК за нарушение мобилизации. Его суть заключается в том, чтобы установить отдельную уголовную ответственность для руководителей ТЦК, а также членов и председателей военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизационных процедур и медицинского отбора военнообязанных.