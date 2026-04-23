Ликвидация ТЦК в Украине: почему об этом заговорили и что будет на самом деле

Коррупционные скандалы вокруг ТЦК снова обострили вопрос мобилизации — но на этот раз речь уже не об отдельных случаях, а о системном кризисе. На фоне задержаний военных и сотен жалоб от граждан власти заговорили о возможной "перезагрузке" центров комплектования. Фокус выяснил, какие изменения готовят, будут ли привлекать полицию и способна ли реформа вернуть доверие к системе.

На фоне новых коррупционных скандалов вокруг территориальных центров комплектования тема их реформы снова выходит в публичную плоскость и уже не как абстрактная дискуссия, а как вопрос доверия ко всей системе мобилизации.

Последний случай в Одессе, где, по данным СБУ, разоблачили схему вымогательства денег сотрудниками ТЦК, лишь усилил ощущение, что проблема не единичная, а системная. Подобные истории регулярно становятся предметом расследований и общественного резонанса, формируя устойчивый запрос на изменения — не точечные, а институциональные.

На этом фоне в Украине все активнее обсуждают возможную трансформацию ТЦК и СП — вплоть до их фактической "перезагрузки". По информации, появлявшейся в публичном пространстве, речь идет об изменении не только процедур мобилизации, но и самой архитектуры системы: от функций и подчинения к принципам взаимодействия с гражданами.

В то же время во власти признают: конкретного финального решения пока нет. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Фокусу отметил, что сейчас ожидается алгоритм улучшения ситуации от Министерства обороны по реформе ТЦК. В то же время, по его словам, ключевая проблема заключается не только в самой структуре, а в эффективности контроля.

"Должны эффективнее работать правоохранительные и антикоррупционные органы, которых есть достаточное количество и которые имеют достаточно полномочий для реагирования на каждый случай противоправной деятельности ТЦК и СП", — сказал нардеп Фокусу.

Фактически эта позиция отражает одну из главных линий дискуссии: нуждается ли система в полном демонтаже, или прежде всего — в более жестком надзоре и ответственности за нарушения.

Новая реформа ТЦК: роль полиции и изменения в мобилизации

Среди ключевых идей, которые сейчас обсуждаются, — создание новой модели на базе цифровых сервисов и распределенных функций. Вместо нынешних ТЦК часть процессов могут передать другим институтам, а часть — автоматизировать. В частности, рассматривается сценарий, при котором учет военнообязанных, вызовы и коммуникация с ними максимально переводятся в электронный формат.

О необходимости такого подхода ранее заявлял министр обороны Михаил Федоров. Он прямо говорил о подготовке системного решения, которое должно минимизировать человеческий фактор и, соответственно, коррупционные риски. По его словам, будущая модель мобилизации должна быть "прозрачной, цифровой и понятной для граждан".

В то же время во власти отмечают: полной "ликвидации" функций ТЦК не планируется — речь идет скорее об их трансформации и распределении между различными органами.

Отдельный вопрос, который вызывает больше всего дискуссий, — роль полиции. В публичном пространстве появлялись предположения, что правоохранителей могут активнее привлечь к процессам мобилизации. Однако пока речь не идет о том, что полиция полностью заменит ТЦК.

По предварительным оценкам, ее роль может остаться вспомогательной — в частности, в части розыска лиц, уклоняющихся от воинского учета, или обеспечения правопорядка во время мобилизационных мероприятий. Сам процесс отбора, медицинских комиссий и принятия решений о призыве, как ожидается, останется за военными структурами, хотя и в обновленном формате.

Главная цель изменений — сделать мобилизацию более управляемой и прогнозируемой. Сегодня система работает под значительным давлением: с одной стороны — потребности фронта, с другой — недоверие части общества, усиленное коррупционными скандалами.

Эксперты и представители власти признают, что без перезагрузки эта модель рискует потерять эффективность. В частности, в Министерстве обороны неоднократно подчеркивали: реформа должна одновременно решить несколько задач — повысить качество комплектования, уменьшить коррупцию и сделать процесс более справедливым.

По замыслу, цифровизация и четкие правила должны снизить количество "ручных решений", которые сегодня часто становятся источником злоупотреблений. В теории это может даже ускорить мобилизацию — за счет лучшего учета ресурсов и более точного планирования.

Впрочем, во власти признают: быстрого эффекта ждать не стоит. Реформа мобилизационной системы — это сложный процесс, который требует времени и политической воли. И именно здесь ключевым фактором остается общественное доверие.

Контекст этих изменений очевиден: мобилизационная система оказалась под двойным давлением — потребностей фронта и внутреннего кризиса доверия. И каждый новый коррупционный скандал лишь усиливает аргументы в пользу того, что речь идет уже не о точечных изменениях, а о необходимости полноценной перезагрузки.

Не только Одесса: где ТЦК чаще всего нарушают права

Дискуссию о реформе ТЦК усиливают и данные о масштабах нарушений. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, только в Одесской области количество обращений относительно возможных нарушений прав граждан со стороны ТЦК измеряется сотнями — и продолжает расти.

В то же время по его словам, проблема не ограничивается одним регионом. Больше всего обращений, кроме Одесской области, фиксируют также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях. Такая география, по оценке омбудсмена, свидетельствует о системном характере ситуации, а не об отдельных "перегибах на местах".

Речь идет прежде всего о жалобах на превышение полномочий во время мобилизационных мероприятий, нарушение процедур, а также случаи возможного давления на граждан. Именно такие инциденты чаще всего становятся причиной обращений к омбудсмену.

Лубинец прямо указывает: проблема требует не только реакции на отдельные случаи, а комплексного решения на уровне всего государства. По его словам, ситуация в Одессе, которая получила широкий резонанс из-за задержания военных, должна стать сигналом для пересмотра подходов к работе ТЦК в целом.

Фактически эти данные подкрепляют главный вывод: коррупционные скандалы и нарушения — это не единичные истории, а симптомы системной проблемы, которая и стала одним из ключевых драйверов разговоров о реформе.

Реформа или контроль: где на самом деле проблема

Несмотря на разговоры о "перезагрузке" ТЦК, ключевой вопрос остается открытым: действительно ли систему нужно ломать, или прежде всего — менять правила ее работы. Часть экспертов убеждена: без решения базовых проблем — от условий службы до контроля за злоупотреблениями — любая реформа рискует остаться лишь сменой вывески.

Как объясняет военный юрист Олег Леонтьев, проблема мобилизации значительно глубже, чем просто деятельность ТЦК.

"Это сложная комплексная многогранная проблема, которая не имеет простых решений и требует системного подхода. Есть две ключевые цели — наполнение войска личным составом и нивелирование преступных проявлений в процессе мобилизации", — говорит Фокусу Леонтьев.

По его словам, начинать стоит не только с институциональных изменений, а с базовых вещей — отношение к военным в самих подразделениях. Военный должен быть уверен, что в случае ранения или проблем он не останется сам: получит лечение, денежное обеспечение и поддержку командования.

Отдельно эксперт обращает внимание на состояние здоровья мобилизованных и подходы к определению пригодности. По его мнению, нынешняя система нуждается в пересмотре: вместо категорий "ограниченно годный" стоит перейти к более четкой модели — годен или непригоден к службе.

В то же время значительная часть проблем, по словам Леонтьева, остается в сфере управления и контроля. Речь идет и о коррупции в системе, и о неэффективности командиров на местах, и о неравномерном применении правил — от бронирования до отсрочек.

"Служить должны все — как бы это ни звучало. Но это должна быть справедливая и понятная система. Сейчас же есть перекосы: бронирование получают не те, кто критически нужен экономике, а часто административный персонал или те, кто имеет доступ к решениям", — отмечает эксперт.

Также он подчеркивает, что без реального контроля за деятельностью ТЦК — а не формального "кураторства" — проблему коррупции решить не удастся.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил отстранить двух руководителей ТЦК: речь идет о главе Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальнике Пересыпского районного ТЦК.

Между тем в ТЦК, военные, которые ежедневно выходят проверять документы и вручать повестки, говорят об усталости, рисках и системных проблемах, влияющих на результат.