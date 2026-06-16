Повернення із СЗЧ: хто звільняється від кримінальної відповідальності, а хто — ні

Уряд анонсував "вікно можливостей" для повернення бійців, які самовільно залишили частину (пішли у СЗЧ). Однак можливість повернутись на службу є тільки в тих, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня 2026 року.

Розпочато перший етап "системної трансформації" Сил оборони, який стосується не тільки підвищення виплат військовим та нових контрактів, а й тимчасово спрощує процедуру повернення із СЗЧ, повідомляє "Суспільне".

Повідомляється, що військові, які пішли в СЗЧ, можуть до 20 вересня добровільно повернутися на службу в підрозділ, який оберуть самі. Але ця можливість надається тим, у кого зафіксовано СЗЧ до 12 червня 2026 року.

Для цього необхідно подати рапорт у застосунку "Армія+" (для ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України) або ж напряму у військову частину (для ЗСУ і ДССТ) або через 1-й чи 2-й центри рекрутингу (лише для ЗСУ). В разі успішного проходження перевірки, яка триватиме до семи днів, військового поновлять на службі.

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Заступник міністра оборони Мстислав Банік зазначає, що на відміну від ініціатив із повернення до війська за спрощеною процедурою, які діяли у 2024 та 2025 роках, цього разу військовий зможе повернутись напряму до військової частини, яку сам обере, а не до батальйонів резерву, як це було раніше.

"В цьому проєкті бере участь трохи більш як 50 найкращих підрозділів Сил оборони. Людина має розуміти, що вона йде до класних командирів, на класне забезпечення, на класні задачі, де вона точно гідно продовжуватиме свою службу", — пояснив Банік.

За його словами, за перші три дні дії спрощеного механізму рапорти про повернення на службу написало 88 людей, 22 з яких вже погодили військові частини.

Варто зауважити, що спрощена процедура повернення не передбачає зняття кримінальної відповідальності. Від неї звільняються лише військовослужбовці, які вперше пішли у самоволку чи дезертирували. Натомість решта все одно отримають вирок суду, однак матимуть можливість призупинити судовий процес на період служби.

СЗЧ і дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на термін від п'яти до 10 й від п'яти до 12 років відповідно.

У грудні минулого року Офіс генерального прокурора закрив статистику щодо СЗЧ і дезертирства, тому актуальних даних про кількість цих випадків наразі у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, Міністерство оборони України представило план реформи армії, який буде реалізовуватися у кілька етапів.

Тим часом у Верховній Раді розкритикували методи мобілізації, які застосовують окремі працівники ТЦК.