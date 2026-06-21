Міноборони визначило дедлайни повернення військових із СЗЧ: заявку розглядають до 7 днів

Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військовослужбовці, які самовільно залишили частину, зможуть поновитися у Збройних Силах України. Заявку розглядають до тижня, після чого є 5 днів на повернення до служби.

Якщо військовослужбовець у СЗЧ подає рапорт через застосунок "Армія+", термін розгляду становить до 7 днів. Після погодження надається 5 діб на прибуття бійця до частини, інформують Сухопутні війська.

На екрані "Армія ID" з'являється статус "У дорозі", який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Його необхідно показати представникам ТЦК, ВСП або Національної поліції у разі зупинки.

Якщо військовослужбовець звертається до військової частини, на місці він має подати рапорт та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу. Частина, як наголошується, перевіряє відомості до 7 днів.

Відео дня

У випалку, коли військовослужбовець звертається через центри рекрутингу, частина опрацьовує рапорт до 7 днів. У разі погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей документ дійсний 5 днів.

У Силах оборони наголошують, що порядок повернення на службу через застосунок "Армія+", центри рекрутингу та напряму у частини не поширюється на випадки СЗЧ, які були здійснені після 13 червня 2026 року. У такому разі повернення відбуватиметься в межах чинного законодавства без можливості вибору частини.

Фокус писав, що у армії запровадили спрощений механізм повернення військових після СЗЧ, за яким документи більше не проходять проміжні інстанції, а одразу передаються з військової частини до Генштабу.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що коли процес свідомої підготовки військовослужбовців буде досконалим, кількість СЗЧ має значно зменшитися.