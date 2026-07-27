"Не прошел ВВК": в Киеве задержан известный журналист-расследователь

Журналист hromadske Евгений Шульгат был остановлен полицией, когда ехал в такси, после чего на него надели наручники.

Инцидент произошел 27 июля в Киеве, сообщает hromadske. Правоохранители объяснили Шульгату, что причиной таких действий стало якобы нарушение правил военного учета журналистом. Сам журналист говорит, что сотрудники полиции якобы применили к нему физическую силу.

В редакции отрицают нарушения правил военного учета их коллегой.

"Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении военного учета пассажиром такси, непонятно. При этом водительские документы не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", — заявила руководитель редакции расследований Ярослава Вольвач.

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По информации коллег, Шульгат, среди прочего, работал и над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов.

Еще в 2024 году Евгению, который на тот момент был журналистом "Слідство.Інфо", хотели вручить повестку. Перед этим он разоблачил элитное имущество жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Как утверждали источники "Слідство.Інфо", представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы руководил Алексей Биленко, человек, близкий к Витюку.

Реакция полиции

Когда информация о задержании журналиста разлетелась в СМИ, полиция Киева сделала официальное заявление.

Как утверждается в пресс-релизе, во время несения службы полицейские проверяли документы у водителя автомобиля и пассажира, и последний якобы отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.

"Мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных. Однако он отказался выполнять законные требования правоохранителей. В связи с этим полицейские задержали мужчину и доставили его в один из районных ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", — говорится в заявлении.

По словам полиции, мужчина якобы не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке.

Как пишет "Украинская правда", после того, как еще в 2024 году журналисту пытались вручить повестку прямо в торговом центре, и эта информация стала достоянием общественности, СБУ и Минобороны совместно с Генштабом заявили, что проверяют информацию.

Евгений Шульгат рассказывал о попытках вручить ему повестку

Еще позже сообщалось, что в то время глава СБУ Василий Малюк отстранил Витюка от исполнения должностных обязанностей и отправил на передовую. 1 мая 2024 года Зеленский уволил Витюка из СБУ.

В сентябре прошлого года НАБУ и САП уличили Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, он связан с лицом, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця".