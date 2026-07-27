Журналиста "Громадського" направили на ВЛК: в ТЦК прокомментировали задержание

27 июля редакция hromadske сообщила, что Евгения Шульгата, который работал над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов, вытащили из такси и сообщили, что у него нет никаких нарушений военного учета.

После заявления редакции о задержании Евгения Шульгата в Киевском городском ТЦК и СП было опубликовано заявление, в котором утверждается, что журналист был доставлен представителями Национальной полиции в один из РТЦК и СП города Киева как нарушитель воинского учета.

Заявление ТЦК о задержании Евгения Шульгата Фото: Скриншот

"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин не прошел воинско-медицинскую комиссию в установленный срок и в установленном порядке. С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВМК", — говорится в сообщении.

Задержание журналиста Евгения Шульгата — что известно

В заявлении "Громадського" говорится, что Шульгат был задержан полицией 27 июля. Утверждается, что "полицейские остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники".

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По словам Евгения Шульгата, сотрудники полиции применили к нему физическую силу.

"Как сотрудники полиции могли узнать о нарушении военного учета пассажиром такси — непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", — сказала руководительница редакции расследований Ярослава Вольвач.

В заявлении подчеркивается, что в редакции журналист Евгений Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов.

Напомним, что Фокус писал о том, над какими материалами работал журналист "Громадского" перед тем, как его задержала полиция. В частности, он раскрыл информацию об элитной недвижимости супруги руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Позже тогдашний глава СБУ Василий Малюк отстранил Витюка от исполнения служебных обязанностей и отправил на передовую. 1 мая 2024 года Зеленский уволил Илью Витюка из СБУ.