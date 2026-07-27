Журналіста "Громадського" відправили на ВЛК: в ТЦК прокоментували затримання

27 липня редакція hromadske повідомила, що Євгенія Шульгата, який працював над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів, витягли з таксі та повідомили, що він не має жодних порушень війського обліку.

Після заяви редакції щодо затримання Євгенія Шульгата, в Київському міському ТЦК та СП оприлюднили заяву, в якій стверджується, що журналіст був доставлений представниками Національної поліції до одного з РТЦК та СП міста Києва, як порушник військового обліку.

Заява ТЦК щодо затримання Євгенія Шульгата Фото: Скріншот

"Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком. З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК", — сказано у повідомленні.

Затримання журналіста Євгенія Шульгата — що відомо

В заяві "Громадського" сказано, що Шульгат був затриманий поліцією 27 липня. Стверджується, що "поліціянти зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки".

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За словами Євгенія Шульгата, співробітники поліції застосували щодо нього фізичну силу.

"Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі — незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", — сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

В заяві підкреслюється, що в редакції журналіст Євгеній Шульгат працював зокрема над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, Фокус писав над якими матеріалами працював журналіст "Громадського" перед тим, як його затримала поліція. Зокрема, він викрив елітне майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Пізніше на той час голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання службових обов’язків і відправив на передову. 1 травня 2024 року Зеленський звільнив Іллю Вітюка зі СБУ.