Украина
"Сработала сигнализация на авто": в Буковеле прогремел взрыв, — соцсети
Вечером 30 июля в Буковеле прогремел мощный взрыв.
По словам очевидцев, ударная волна была настолько сильной, что на авто вокруг сработала сигнализация, пишет местный новосткой паблик "Ивано-Франковск 24/7".
Взрывы также слышали в Яремче, Ворохте та Яблунице.
Позже в паблике появилась приписка, что взрывы опасности не представляют.
Официальные органы пока не подтверждают информацию, распространенную в соцсетях.
Напомним, в апреле этого года в Буковеле и Хотине слышали взрыв во время атаки "Шахедов" РФ.
Также сообщалось, что партнер Миндича во время войны скупал участки возле Буковеля.