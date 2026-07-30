"Сработала сигнализация на авто": в Буковеле прогремел взрыв, — соцсети

Вечером 30 июля в Буковеле прогремел мощный взрыв.

По словам очевидцев, ударная волна была настолько сильной, что на авто вокруг сработала сигнализация, пишет местный новосткой паблик "Ивано-Франковск 24/7".

Взрывы также слышали в Яремче, Ворохте та Яблунице.

Позже в паблике появилась приписка, что взрывы опасности не представляют.

Официальные органы пока не подтверждают информацию, распространенную в соцсетях.

Напомним, в апреле этого года в Буковеле и Хотине слышали взрыв во время атаки "Шахедов" РФ.

Также сообщалось, что партнер Миндича во время войны скупал участки возле Буковеля.