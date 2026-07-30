Україна
"Спрацювала сигналізація на авто": у Буковелі пролунав вибух, — соцмережі
Увечері 30 липня в Буковелі пролунав потужний вибух.
За словами очевидців, ударна хвиля була настільки сильною, що на навколишніх автомобілях спрацювала сигналізація, пише місцевий новинний паблік "Івано-Франківськ 24/7".
Вибухи також було чутно в Яремчі, Ворохті та Яблуниці.
Пізніше у публічному дописі з’явилося уточнення, що вибухи не становлять небезпеки.
Офіційні органи поки що не підтверджують інформацію, поширену в соціальних мережах.
Нагадаємо, у квітні цього року в Буковелі та Хотині було чутно вибух під час атаки "шахідів" РФ.
Також повідомлялося, що партнер Міндіча під час війни скуповував ділянки поблизу Буковеля.