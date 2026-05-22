9 га земли за миллионы $: партнер Миндича во время войны скупал участки возле Буковеля, — СМИ

Бизнес-партнер Тимура Миндича во время полномасштабной войны активно скупал землю в районе Буковеля и туристические комплексы в этом же районе. По оценкам журналистов, в этот проект могли вложить миллионы долларов.

Как говорится в расследовании "Bihus.Info", журналисты нашли новые активы, которые могут быть связаны с окружением Миндича и фигурантами так называемого дела "Мидас". Речь о большом комплексе отдыха в селе Яблуница возле Буковеля, оформленном на компанию Eventus Management, которая ранее была связана с людьми из ближайшего окружения бизнесмена.

Стоит заметить, что имя Миндича за последние полгода стало одним из самых громких в антикоррупционных расследованиях. По данным следствия, группа лиц, связанных с ним, могла годами зарабатывать на схемах в энергетической сфере, а часть средств — вкладывать в дорогие объекты недвижимости и частные бизнесы.

Відео дня

Одним из ключевых фигурантов расследования стал бизнесмен Игорь Хмелев — давний партнер Миндича. Именно его журналисты называют человеком, через которого можно проследить связь между фигурантами дела и карпатским комплексом. Известно, что Хмелев до недавнего времени работал менеджером проектов в компании FirePoint, которая занимается производством дальнобойных дронов и ракет. Также его имя фигурирует в десятках компаний, связанных с группой "Приват" и бизнес-структурами Миндича.

Журналисты обратили внимание, что компания Eventus Management сначала создавалась совсем для другой деятельности — якобы под медийный проект. Однако впоследствии она начала активно скупать землю в Карпатах и вкладывать средства в развитие туристического бизнеса.

По данным расследования, с 2024 года компания оформила 24 земельных участка общей площадью почти 9 гектаров в Яблунице. На этой территории сейчас работают отель Charton Estate Bukovel, ресторан Social Space and Experimental Kitchen, глэмпинг SkyDrop, а также новый комплекс 18 Doors, строительство которого активно продолжалось уже во время большой войны.

Журналисты подсчитали, что только стоимость земли в этом районе может превышать 4,5 миллиона долларов. В то же время общая сумма вложений в застройку может быть значительно больше, учитывая масштабы комплекса и активное строительство. В расследовании также отмечается, что Игорь Хмелев покинул Украину в тот же день, когда НАБУ проводило обыски у Тимура Миндича. После этого он начал спешно выходить из компаний и переоформлять активы на других лиц.

Новым владельцем Eventus Management стала компания "Злагода Properties", однако журналисты сомневаются, что именно она является реальным бенефициаром бизнеса. Они обращают внимание, что руководство компании осталось неизменным, а часть деятельности комплекса и в дальнейшем связана с людьми, которые ранее работали вместе с Хмелевым.

Отдельно авторы расследования утверждают, что, по информации их источников, в 2025 году сам Тимур Миндич якобы приезжал в этот комплекс в Яблунице. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о его связи с проектом.

В то же время в расследовании отмечают, что пока остается много открытых вопросов — в частности относительно происхождения средств, вложенных в масштабное строительство во время войны, а также возможной причастности к этому людей из ближайшего окружения Миндича и представителей оборонного бизнеса.

Напомним, что недавно подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным и отменить указ о введении санкций.

Ранее Фокус писал, что бизнесмен Тимур Миндич более года вел переговоры о покупке 50% компании Fire Point, постепенно повышая предложение — от около 100 млн до примерно 1 млрд долларов. Также он, по словам совладельца компании, предлагал привлечь "фронтмена", который представлял бы его интересы как акционера, однако сделка в итоге не состоялась