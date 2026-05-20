"Обжалует указ о санкциях": Миндич подал иск против Зеленского

Подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным и отменить указ о введении санкций. Информация о деле появилась в базе Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

В базе судебных дел появилась информация об иске подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно обнародованным данным, дело зарегистрировано в Кассационном административном суде под номером 990/181/26, сообщает глава парламентской Временной следственной комиссии (ВСК), народный депутат Ярослав Железняк в Facebook 20 апреля. Дата регистрации иска — 14 мая 2026 года.

На опубликованном скриншоте указано, что ответчиком по делу является президент Украины Владимир Зеленский, а третьими лицами — Кабинет министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Представителем истца указан адвокат Костенко Андрей Михайлович.

Предметом иска является "признание противоправным и отмена указа президента Украины от 13.11.2025 года №843/2025".

В карточке судебного дела также указано, что 14 мая был назначен состав суда. Председательствующим судьей стал Николай Билак, судьей-докладчиком — также Билак, а в коллегию вошли судьи Уханенко С.А., Мацедонская В.Е., Мельник-Томенко Ж.М. и Соколов В.М.

Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя иск в Facebook, написал:

"Тимур Миндич подал еще один иск....уже не против меня, а против своего друга....Президента Зеленского)))) Оспаривает указ о санкциях))))) P.S. Наверное поздравил друга с годовщиной полномочий"

Ранее в отношении Тимура Миндича ввели санкции, а самого бизнесмена в медиа связывали с расследованиями о коррупционных схемах в сфере энергетики.

Напомним, что совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил на заседании ВСК Верховной Рады, что Тимур Миндич более года пытался выкупить 50% компании. По его словам, первоначальное предложение составляло около 100 миллионов долларов, а впоследствии выросло почти до миллиарда долларов.

Ранее мы также информировали, что журналисты выяснили, кто живет рядом с Тимуром Миндичем в элитном доме на Грушевского, 9А в Киеве. В расследовании упоминались сын бывшего спикера Верховной Рады времен Виктора Януковича Александр Рыбак, сын нардепа Игоря Палицы Захар Палица и другие владельцы дорогого жилья.