"Оскаржує указ про санкції": Міндіч подав позов проти Зеленського

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч подав позов до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним та скасувати указ про запровадження санкцій. Інформація про справу з’явилася у базі Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

У базі судових справ з’явилася інформація про позов підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча до президента України Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненими даними, справа зареєстрована у Касаційному адміністративному суді під номером 990/181/26, повідомляє голова парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК), народний депутат Ярослав Железняк у Facebook 20 квітня. Дата реєстрації позову – 14 травня 2026 року.

На опублікованому скриншоті зазначено, що відповідачем у справі є президент України Володимир Зеленський, а третіми особами – Кабінет міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Представником позивача вказаний адвокат Костенко Андрій Михайлович.

Відео дня

Предметом позову є “визнання протиправним та скасування указу президента України від 13.11.2025 року №843/2025”.

У картці судової справи також зазначено, що 14 травня було призначено склад суду. Головуючим суддею став Микола Білак, суддею-доповідачем – також Білак, а до колегії увійшли судді Уханенко С.А., Мацедонська В.Є., Мельник-Томенко Ж.М. та Соколов В.М.

Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи позов у Facebook, написав:

“Тимур Міндіч подав ще один позов….вже не проти мене, а проти свого друга….Президента Зеленського))) Оскаржує указ про санкції))))) P.S. Напевно привітав друга з річницею повноважень”

Раніше щодо Тимура Міндіча запровадили санкції, а самого бізнесмена у медіа пов’язували з розслідуваннями щодо корупційних схем у сфері енергетики.

Нагадаємо, що співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив на засіданні ТСК Верховної Ради, що Тимур Міндіч понад рік намагався викупити 50% компанії. За його словами, початкова пропозиція становила близько 100 мільйонів доларів, а згодом зросла майже до мільярда доларів.

Раніше ми також інформували, що журналісти з’ясували, хто мешкає поруч із Тимуром Міндічем у елітному будинку на Грушевського, 9А у Києві. У розслідуванні згадувалися син колишнього спікера Верховної Ради часів Віктора Януковича Олександр Рибак, син нардепа Ігоря Палиці Захар Палиця та інші власники дорогого житла.