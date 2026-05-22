9 га землі за мільйони $: партнер Міндіча під час війни скуповував ділянки біля Буковеля, — ЗМІ

Бізнес-партнер Тимура Міндіча під час повномасштабної війни активно скуповував землю в районі Буковеля та туристичні комплекси у цьому ж районі. За оцінками журналістів, у цей проєкт могли вкласти мільйони доларів.

Як йдеться у розслідуванні "Bihus.Info", журналісти знайшли нові активи, які можуть бути пов’язані з оточенням Міндіча та фігурантами так званої справи "Мідас". Мова про великий відпочинковий комплекс у селі Яблуниця біля Буковеля, оформлений на компанію Eventus Management, яка раніше була пов’язана з людьми з найближчого оточення бізнесмена.

Варто зауважити, що ім’я Міндіча за останні пів року стало одним із найгучніших у антикорупційних розслідуваннях. За даними слідства, група осіб, пов’язаних із ним, могла роками заробляти на схемах в енергетичній сфері, а частину коштів — вкладати у дорогі об’єкти нерухомості та приватні бізнеси.

Одним із ключових фігурантів розслідування став бізнесмен Ігор Хмельов — давній партнер Міндіча. Саме його журналісти називають людиною, через яку можна простежити зв’язок між фігурантами справи та карпатським комплексом. Відомо, що Хмельов до недавнього часу працював менеджером проєктів у компанії FirePoint, яка займається виробництвом далекобійних дронів і ракет. Також його ім’я фігурує у десятках компаній, пов’язаних із групою "Приват" та бізнес-структурами Міндіча.

Журналісти звернули увагу, що компанія Eventus Management спочатку створювалася зовсім для іншої діяльності — нібито під медійний проєкт. Однак згодом вона почала активно скуповувати землю в Карпатах і вкладати кошти у розвиток туристичного бізнесу.

За даними розслідування, із 2024 року компанія оформила 24 земельні ділянки загальною площею майже 9 гектарів у Яблуниці. На цій території зараз працюють готель Charton Estate Bukovel, ресторан Social Space and Experimental Kitchen, глемпінг SkyDrop, а також новий комплекс 18 Doors, будівництво якого активно тривало вже під час великої війни.

Журналісти підрахували, що лише вартість землі в цьому районі може перевищувати 4,5 мільйона доларів. Водночас загальна сума вкладень у забудову може бути значно більшою, враховуючи масштаби комплексу та активне будівництво. У розслідуванні також зазначається, що Ігор Хмельов залишив Україну того ж дня, коли НАБУ проводило обшуки у Тимура Міндіча. Після цього він почав поспіхом виходити з компаній та переоформлювати активи на інших осіб.

Новим власником Eventus Management стала компанія "Злагода Properties", однак журналісти сумніваються, що саме вона є реальним бенефіціаром бізнесу. Вони звертають увагу, що керівництво компанії залишилося незмінним, а частина діяльності комплексу й надалі пов’язана з людьми, які раніше працювали разом із Хмельовим.

Окремо автори розслідування стверджують, що, за інформацією їхніх джерел, у 2025 році сам Тимур Міндіч нібито приїжджав до цього комплексу в Яблуниці. На думку журналістів, це може свідчити про його зв’язок із проєктом.

Водночас у розслідуванні наголошують, що наразі залишається багато відкритих питань — зокрема щодо походження коштів, вкладених у масштабне будівництво під час війни, а також можливої причетності до цього людей із найближчого оточення Міндіча та представників оборонного бізнесу.

Нагадаємо, що нещодавно підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч подав позов до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним та скасувати указ про запровадження санкцій.

Раніше Фокус писав, що бізнесмен Тимур Міндіч понад рік вів переговори про купівлю 50% компанії Fire Point, поступово підвищуючи пропозицію — від близько 100 млн до приблизно 1 млрд доларів. Також він, за словами співвласника компанії, пропонував залучити "фронтмена", який представляв би його інтереси як акціонера, однак угода зрештою не відбулася