В диссертации Клименко обнаружили совпадения с работами 7 ученых: его обвинили в плагиате, — СМИ

Бывшего министра внутренних дел Украины и новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко обвинили в плагиате в докторской диссертации. Авторы специального исследования утверждают, что в его научной работе обнаружили десятки случаев неправомерных заимствований из трудов российских, белорусских и украинских ученых, а отдельные фрагменты, по их мнению, могут свидетельствовать не только о копировании текстов, но и о возможной фальсификации результатов исследований.

В частности, как пишет независимое белорусское издание "Радио Свобода", ссылаясь на данные украинского сервиса "Плагиат и фальсификация в научных работах", эксперты выявили плагиат на 51 из 414 страниц докторской диссертации Игоря Клименко. В частности, это составляет около 12 % основного текста работы.

Речь идет о диссертации "Теория и практика психологического обеспечения профессиональной подготовки полицейских", которую Игорь Клименко защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел в мае 2019 года. На тот момент он уже возглавлял Национальную полицию Украины.

Авторы исследования утверждают, что в ходе анализа диссертации обнаружили текстовые совпадения как минимум с семью научными работами. Среди них пять работ российских авторов, одна статья белорусской исследовательницы и одна работа украинского ученого. Во многих случаях, как отмечают аналитики, автор не цитировал первоисточники надлежащим образом. Часть текстов он перевел на украинский язык, изменил отдельные слова или словосочетания, однако сохранил структуру, последовательность изложения мыслей и даже авторские выводы.

Відео дня

Одним из самых ярких примеров авторы называют статью белорусской исследовательницы Натальи Савлаковой "Временная перспектива личности: теоретический анализ проблемы", опубликованную ещё в 2010 году. В целом, эта работа присутствует в списке использованных источников диссертации Клименко, однако в самом тексте на неё нет ни одной ссылки. По мнению исследователей, значительная часть материала была фактически переписана. Они даже обратили внимание на одинаковый порядок абзацев, одинаковую последовательность изложения и почти идентичные формулировки.

Кроме того, эксперты обнаружили характерные признаки дословного перевода. Например, русское выражение "смысл настоящего момента" в диссертации превратилось в "зміст справжнього моменту", хотя правильным украинским эквивалентом является "сенс теперішнього моменту".

Игоря Клименко обвинили в плагиате в докторской диссертации Фото: Из открытых источников

Еще одним источником заимствований, по данным авторов анализа, стала кандидатская диссертация российского психолога Вадима Киселева, посвященная антикоррупционному поведению сотрудников государственных учреждений. Исследователи утверждают, что Клименко переписывал отдельные отрывки, а затем заменял словосочетание "сотрудник государственной организации" на "сотрудник полиции" или "курсант".

Как отмечают авторы сервиса, такие изменения иногда приводили к очевидным ошибкам. В одном из фрагментов после механической замены слов получилось, что курсант может использовать свою должность для личного обогащения, хотя курсанты не занимают должностей и не обладают соответствующими служебными полномочиями. В частности, аналитики называли это одним из примеров формального редактирования чужого текста без его осмысления.

Игоря Клименко обвинили в плагиате в докторской диссертации Фото: Из открытых источников

Еще один пример касается так называемой авторской методики оценки антикоррупционного поведения полицейских. По выводам исследователей, её основу почти полностью составили материалы российского автора. По их мнению, из шестнадцати вопросов лишь четыре были добавлены самим Клименко, тогда как остальные повторяли содержание уже опубликованной работы.

В частности, аналитики обратили внимание на статью российского профессора Андрея Караяни о психологической модели служебной деятельности. По их словам, на её основе фактически была написана одна из научных статей Игоря Клименко, которую позже использовали и в докторской диссертации. Авторы исследования отмечают, что текст почти полностью повторяет российский оригинал. При этом в него были добавлены лишь отдельные фразы вроде "по нашему мнению", "выделенные нами элементы" или "мы считаем", которые создавали впечатление собственного авторства.

В этой же статье исследователи обратили внимание ещё на одну деталь. В переписанный текст автор добавил пример о незаконной добыче янтаря в Сумской области. Авторы анализа отмечают, что в этом регионе такого явления никогда не было.

Другой блок замечаний касается статистических данных. В частности, исследователи сравнили результаты, приведенные в диссертации Клименко, с показателями, ранее опубликованными белорусской ученый Натальей Алексеенко. По их словам, средние значения, статистические коэффициенты и другие числовые показатели оказались почти одинаковыми, хотя исследования касались разных групп людей, различного количества респондентов и проводились в разных странах.

Игоря Клименко обвинили в плагиате в докторской диссертации Фото: Из открытых источников

Кроме того, авторы исследования проверили ряд научных статей Игоря Клименко, опубликованных до защиты докторской диссертации. В итоге они пришли к выводу, что часть этих работ также содержит обширные заимствования текста без надлежащего оформления ссылок. Именно эти статьи впоследствии легли в основу отдельных разделов докторской диссертации.

В свою очередь "Радио Свобода" напомнило, что тема академической добросовестности украинских высокопоставленных чиновников уже неоднократно становилась предметом общественных расследований. Ранее активисты сообщали о плагиате в научных работах бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-министров образования Станислава Николаенко, Лилии Гриневич, Сергея Шкарлета и действующего министра образования и науки Оксена Лисового. И все же из указанного списка Сергей Шкарлет остается единственным высокопоставленным чиновником, который покинул свой пост после обнародования информации о плагиате.

На момент публикации материала Игорь Клименко публично не комментировал выводы исследования и обвинения, обнародованные авторами сервиса "Плагиат и фальсификация в научных работах".

Напомним, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Уже 3 августа стало известно, что Рустема Умерова, ранее занимавшего должность в СНБО, назначат главой Службы внешней разведки Украины.