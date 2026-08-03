На Банковой перестановка: Умеров получит новую ключевую должность в разведке, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Рустема Умерова назначат главой Службы внешней разведки Украины. В то же время, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны станет Игорь Клименко.

Об этом Зеленский заявил во время совещания с украинскими послами, сообщает "РБК-Украина".

По словам президента, на новой должности Умеров и дальше будет координировать вопросы дипломатии, обороны, переговоров с США и другими партнерами, а также переговорный процесс по завершению войны.

"Чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно – дипломатией, обороной, процессом переговоров с Соединенными Штатами, другими партнерами, а также переговорами по окончании войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Умеров продолжит координировать направление беспилотников. Как сообщает "ТСН", Украина уже подписала девять соглашений по дронам, еще 15 документов находятся на этапе подготовки. Их финализацию, переговоры с США и дипломатический трек также будут координировать Умеров.

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Ранее "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в политических кругах сообщила, что Зеленский планирует назначить Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Издание также писало, что после кадровых изменений в Кабмине президент предложил Игорю Клименко должность секретаря СНБО.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По словам главы государства, соответствующий указ уже готовился.

Зеленский объяснил, что главной задачей нового секретаря СНБО должна стать координация всех сфер обороны, контроль за исполнением решений, а также координация работы оборонных предприятий. На тот момент президент не сообщал о дальнейшей судьбе тогдашнего секретаря СНБО Рустема Умерова.

Чем известен новый секретарь СНБО Игорь Клименко

Игорю Клименко 53 года. Он возглавлял Министерство внутренних дел с февраля 2023 г. после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе. До этого прошел путь от работы в системе МВД до руководителя Национальной полиции, а затем стал министром внутренних дел.

Пост главы МВД Клименко оставил после отставки правительства Юлии Свириденко в июле 2026 года. Тогда медиа называли его одним из кандидатов на должность министра обороны, однако это назначение не произошло.

Еще весной 2026 года в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке Клименко. Толчком к этому стала стрельба в Киеве, после которой действия полицейских вызвали широкий общественный резонанс.