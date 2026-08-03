На Банковій перестановка: Умєров отримає нову ключову посаду в розвідці, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Рустема Умєрова призначать головою Служби зовнішньої розвідки України. Водночас новим секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко.

Про це Зеленський заявив під час наради з українськими послами, повідомляє “РБК-Україна”.

За словами президента, на новій посаді Умєров і надалі координуватиме питання дипломатії, оборони, переговорів зі США та іншими партнерами, а також переговорний процес щодо завершення війни.

"Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно — дипломатією, обороною, процесом переговорів зі Сполученими Штатами, іншими партнерами, а також переговорами щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Умєров продовжить координувати напрямок безпілотників. Як повідомляє “ТСН”, Україна вже підписала дев'ять угод щодо дронів, ще 15 документів перебувають на етапі підготовки. Їхню фіналізацію, переговори зі США та дипломатичний трек також координуватиме Умєров.

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Раніше "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела в політичних колах повідомила, що Зеленський планує призначити Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки. Видання також писало, що після кадрових змін у Кабміні президент запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. За словами глави держави, відповідний указ тоді вже готувався.

Зеленський пояснив, що головним завданням нового секретаря РНБО має стати координація всіх сфер оборони, контроль за виконанням рішень, а також координація роботи оборонних підприємств. На той момент президент не повідомляв про подальшу долю тодішнього секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Чим відомий новий секретар РНБО Ігор Клименко

Ігорю Клименку 53 роки. Він очолював Міністерство внутрішніх справ із лютого 2023 року після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі. До цього пройшов шлях від роботи в системі МВС до керівника Національної поліції, а згодом став міністром внутрішніх справ.

Посаду глави МВС Клименко залишив після відставки уряду Юлії Свириденко в липні 2026 року. Тоді медіа називали його одним із кандидатів на посаду міністра оборони, однак це призначення не відбулося.

Ще навесні 2026 року в медіа з'являлися повідомлення про можливу відставку Клименка. Поштовхом до цього стала стрілянина в Києві, після якої дії поліцейських викликали широкий суспільний резонанс.