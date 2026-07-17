Ігор Клименко стане секретарем РНБО замість Умєрова: чим відомий ексглава МВС України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що колишній глава міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки та оборони. При цьому глава держави не уточнив долю нинішнього секретаря Рустема Умєрова. Як Зеленський обґрунтував своє рішення та чим відомий Клименко, який ще напередодні міг обійняти посаду міністра оборони?

Указ про призначення Клименка на посаду секретаря РНБО вже готується, написав український президент у Telegram-каналі. Зеленський написав, що бачить ефективність посадовця, який працює на Україну та захищає державу та людей. Глава держави також наголосив, що головне у цій сфері — координувати усі сфери оборони та стежити за виконанням рішень. Крім того, виділяється ще один пріоритет — це "координація оборонних підприємств", підсумував Зеленський.

"Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", — ідеться у дописі президента.

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На момент публікації новини не було коментарів Умєрова та Клименка про нові рішення Зеленського. На порталі з указами президент поки немає документа зі звільненням Умєрова та призначенням Клименка.

Ігор Клименко — чим відомий новий секретар РНБО

Ігор Клименко — 53-річний колишній глава МВС України, який очолював відомство з лютого 2023 року, після загибелі в авіакатастрофі попередника — Дениса Монастирського. Втратив посаду після відставки уряду Юлії Свириденко 14 липня. Замість нього МВС очолив Іван Вигівський, колишній глава Нацполіції, тим часом Клименко був кандидатом на посаду міністра оборони, писали медіа. 16 липня народні депутати не затвердили нового главу Міноборони та пішли на канікули до 18 серпня. Тим часом Зеленський заявив, що прийняв рішення щодо нового кандидата: в.о. міністра оборони став не Клименко, а в.о. глави СБУ Євген Хмара.

Нагадуємо, 16 липня Зеленський розглядав Клименка як одного з кандидатів на посаду міністра оборони, але згодом обрав зовсім іншу людину. Крім того, з'явився новий глава СБУ та новий глава Нацполіції.