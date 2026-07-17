Игорь Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова: чем известен бывший глава МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны. При этом глава государства не уточнил судьбу нынешнего секретаря Рустема Умерова. Как Зеленский обосновал свое решение и чем известен Клименко, который еще накануне мог занять пост министра обороны?

Указ о назначении Клименко на должность секретаря СНБО уже готовится, написал президент Украины в Telegram-канале. Зеленский отметил, что ценит эффективность этого чиновника, который работает на благо Украины и защищает государство и людей. Глава государства также подчеркнул, что главное в этой сфере — координировать все сферы обороны и следить за выполнением решений. Кроме того, выделяется еще один приоритет — это "координация оборонных предприятий", подытожил Зеленский.

"Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", — говорится в сообщении президента.

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Игорь Клименко — Зеленский о назначении нового секретаря СНБО, 17 июля Фото: Скриншот

На момент публикации новости не было комментариев Умерова и Клименко по поводу новых решений Зеленского. На портале с указами президента пока нет документа об увольнении Умерова и назначении Клименко.

Игорь Клименко — чем известен новый секретарь СНБО

Игорь Клименко — 53-летний бывший глава МВД Украины, возглавлявший ведомство с февраля 2023 года после гибели в авиакатастрофе своего предшественника — Дениса Монастырского. Клименко имеет профильное военное и юридическое образование, строил карьеру в структуре МВД: прошел путь от начальника отделения центра практической психологии УМВД в Харьковской области до главы Нацполиции, а впоследствии — до главы МВД. Потерял должность после отставки правительства Юлии Свириденко 14 июля. Вместо него МВД возглавил Иван Выговский, бывший глава Нацполиции, тем временем Клименко был кандидатом на должность министра обороны, писали СМИ. 16 июля народные депутаты не утвердили нового главу Минобороны и ушли на каникулы до 18 августа. Тем временем Зеленский заявил, что принял решение относительно нового кандидата: и.о. министра обороны стал не Клименко, а и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Тем временем Фокус собрал мнения политологов и активистов, размышляющие о причинах, по которым Зеленский планировал назначить Клименко министром обороны. Среди прочего, могли быть надежды на усиление мобилизационных процессов, тогда как сегодня процессы в армии сосредоточены в большей степени на цифровизации. В то же время об отставке Клименко с должности СМИ писали еще в апреле 2026 года. Волна возмущения поднялась после того, как в Киеве произошла стрельба, а двое полицейских прятались за машинами, пока стрелок убивал людей.

Напоминаем, что 16 июля Зеленский рассматривал Клименко в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны, но впоследствии выбрал совсем другого человека. Кроме того, появились новый глава СБУ и новый глава Нацполиции.