Вместо метро и пробок: в Киеве предлагают запустить новый вид транспорта через Днепр

В Киеве планируют запустить пассажирские перевозки по Днепру, чтобы частично разгрузить городские дороги и общественный транспорт. Вместо автобусов, трамваев и метро киевлянам предлагают при необходимости пересаживаться на моторные лодки и шлюпки.

Как пишет издание "Телеграф", соответствующее предложение изложил Андрей Машков в петиции № 14446, зарегистрированной на сайте Киевского городского совета. Автор обращения считает, что Днепр можно использовать как ещё одно полноценное транспортное направление в столице. Для этого предлагается организовать регулярные маршруты, по которым пассажиры смогут перемещаться между различными частями города по воде.

По мнению Машкова, такой формат мог бы особенно пригодиться в часы пик. Когда на дорогах образуются пробки, а мосты переполнены автомобилями и общественным транспортом, часть пассажиропотока можно было бы перенаправить на Днепр.

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Кроме того, инициатор отмечает, что появление речного транспорта могло бы снизить нагрузку на метро и наземный общественный транспорт. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях, которые в настоящее время обеспечивают основной пассажиропоток в столице.

При этом автор петиции предлагает установить четкие правила для такого вида перевозок. В частности, по его замыслу, деятельность перевозчиков на Днепре необходимо лицензировать.

В частности, сбор подписей в поддержку этой инициативы начался 10 августа. И уже за первые сутки её поддержали 84 человека. При этом для того, чтобы петиция была официально рассмотрена киевскими городскими властями, она должна набрать не менее 6 тысяч голосов.

В общем, голосование продлится ещё 58 дней, и если инициатива наберёт необходимое количество подписей, городские власти должны будут рассмотреть предложение о создании регулярного пассажирского сообщения по Днепру.

Напомним, что с 10 июля в Киеве вступили в силу новые правила оплаты проезда, а с 15 июля стоимость разовой поездки в общественном транспорте выросла до 30 гривен. Также в столице ввели новые проездные и скидки на пакетные поездки, а с 1 августа начал действовать пересадочный билет на 90 минут за 60 гривен.

Кроме того, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что подорожание проезда может постепенно отразиться не только на семейных бюджетах киевлян, но и на ценах на товары и услуги. По его словам, из-за роста расходов на транспорт работники могут требовать повышения зарплат, а бизнес — перекладывать дополнительные расходы на конечную стоимость продукции и услуг.