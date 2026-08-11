Замість метро та заторів: у Києві пропонують запустити новий вид транспорту через Дніпро

У Києві хочуть запустити пасажирські перевезення Дніпром, щоб частково розвантажити міські дороги та громадський транспорт. Замість автобусів, трамваїв і метро киянам пропонують у разі потреби пересідати на моторні човни та шлюпки.

Як пише видання "Телеграф", відповідну пропозицію виклав Андрій Машков у петиції №14446, зареєстрованій на сайті Київської міської ради. Автор звернення вважає, що Дніпро можна використовувати як ще один повноцінний транспортний напрямок у столиці. Для цього пропонується організувати регулярні маршрути, якими пасажири зможуть пересуватися між різними частинами міста водою.

На думку Машкова, такий формат особливо міг би стати у пригоді під час найбільш завантажених годин. Коли на дорогах утворюються затори, а мости переповнені автомобілями та громадським транспортом, частину пасажиропотоку можна було б перенаправити на Дніпро.

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Також ініціатор зазначає, що поява річкового транспорту могла б зменшити навантаження на метро та наземний громадський транспорт. Йдеться про автобуси, тролейбуси й трамваї, які нині забезпечують основний пасажирський потік у столиці.

При цьому автор петиції пропонує встановити чіткі правила для такого виду перевезень. Зокрема, роботу перевізників на Дніпрі, за його задумом, необхідно ліцензувати.

Зокрема, збір підписів за ініціативу стартував 10 серпня. І вже за першу добу її підтримали 84 людини. Водночас для того, щоб петицію офіційно розглянула Київська міська влада, вона повинна набрати щонайменше 6 тисяч голосів.

Загалом, голосування триватиме ще 58 днів, і якщо ініціатива набере необхідну кількість підписів, міська влада має розглянути пропозицію щодо створення регулярного пасажирського сполучення Дніпром.

Нагадаємо, що з 10 липня у Києві почали діяти нові правила оплати проїзду, а з 15 липня вартість разової поїздки в комунальному транспорті зросла до 30 гривень. Також у столиці запровадили нові проїзні та знижки на пакетні поїздки, а з 1 серпня почав діяти пересадковий квиток на 90 хвилин за 60 гривень.

Крім того, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що подорожчання проїзду може поступово позначитися не лише на сімейних бюджетах киян, а й на цінах товарів і послуг. За його словами, через зростання витрат на транспорт працівники можуть вимагати вищих зарплат, а бізнес — перекладати додаткові витрати на кінцеву вартість продукції та послуг.