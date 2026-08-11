Покупателей БАДов вербуют от имени СБУ: полиция предупредила о новой схеме РФ

Российские кураторы звонят покупателям БАД, представляются сотрудниками СБУ и обвиняют их в якобы финансировании России. После оказания психологического давления на людей пытаются заставить их выполнять диверсионные или террористические задания.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Андрей Небытов в интервью LIGA.net.

По его словам, злоумышленники заявляют, что приобретенный товар якобы был произведен в России, а покупатель тем самым будто бы финансировал российскую агрессию.

После этого жертвам могут присылать поддельные повестки или уведомления о подозрении. Злоумышленники оказывают психологическое давление и предлагают выполнить определённое "задание".

"Сначала сфотографировать объект, затем поджечь машину военного, а потом — совершить теракт", — рассказал Небитов.

По его словам, среди тех, кого пытались завербовать, есть дети. Уже 260 детей обратились в правоохранительные органы и помогли предотвратить теракты, для совершения которых их пытались использовать.

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В полиции призывают не подчиняться требованиям неизвестных лиц, которые угрожают или шантажируют. В таких случаях необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в июне 2026 года в Житомире правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве украинского военнослужащего. По данным следствия, её завербовали российские спецслужбы через Telegram и поручили познакомиться с военным и организовать встречу. По версии следствия, во время свидания девушка подсыпала мужчине наркотическое вещество в алкоголь.

Ранее Фокус рассказывал, как российские спецслужбы ищут исполнителей через Telegram-каналы, предлагая им быстрый заработок за якобы несложные поручения. Эксперты отмечали, что в такие схемы чаще всего попадают подростки и социально уязвимые люди, которых сначала привлекают к простым заданиям, а впоследствии могут подталкивать к диверсиям, поджогам, сбору информации и другим тяжким преступлениям.